明尼蘇達雙城隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）今（30）日在對陣巴爾的摩金鶯隊的比賽中，創下了美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）史上的一項「罕見紀錄」。根據CBS報導，他因為不滿 ABS（自動好壞球判定系統）的挑戰流程提出抗議，最終遭到裁判驅逐出場，成為MLB歷史上第一位因抗議ABS相關判決而被趕出場的總教練。
保送變三振！金鶯守護神「摸帽子」挑戰引發爭議
事件發生在9局下半1出局一壘有人，雙城隊指定打擊貝爾（Josh Bell）在滿球數情況下，面對金鶯隊守護神赫爾斯利（Ryan Helsley）的一顆滑球未出棒，主審原先判定為壞球（四壞球保送）。
然而，赫爾斯利隨即觸碰帽子示意進行「ABS 挑戰」。經過系統重新判定，該球被修正為好球，保送也隨之翻盤變成了三振。這讓雙城總教練謝爾頓極度不滿，隨即衝出休息區向裁判抗議。
謝爾頓質疑超時 2秒規則形同虛設？
根據ABS目前的試行規則，球員若要對好壞球提出挑戰，必須在主審宣告後的2秒內 透過輕敲頭部（或帽子）示意。謝爾頓在賽後解釋他的抗議動機：「我不認為赫爾斯利敲帽子的動作夠快。我認為應該要在3秒內，但我覺得他明顯超時了。不過裁判團最後判定動作沒有問題。」
這是謝爾頓7年執教生涯中第17次被驅逐出場，但卻是全大聯盟第一位因ABS制度衍生衝突而離場的教練，這項珍貴的「歷史紀錄」也反映出新制度推行初期的磨合困境。
赫爾斯利大氣回應 理解雙城主帥的不滿
金鶯投手赫爾斯利賽後也對此發表看法，他表示理解謝爾頓的挫折感：「我可以明白他的說法。主審當下似乎沒立刻發現我的挑戰手勢，所以場面一度混亂，幸好二壘審出面證實我有立刻動作。這是一個新制度，總會經歷這種『成長的陣痛期』，今天剛好就發生了。」
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事件發生在9局下半1出局一壘有人，雙城隊指定打擊貝爾（Josh Bell）在滿球數情況下，面對金鶯隊守護神赫爾斯利（Ryan Helsley）的一顆滑球未出棒，主審原先判定為壞球（四壞球保送）。
然而，赫爾斯利隨即觸碰帽子示意進行「ABS 挑戰」。經過系統重新判定，該球被修正為好球，保送也隨之翻盤變成了三振。這讓雙城總教練謝爾頓極度不滿，隨即衝出休息區向裁判抗議。
謝爾頓質疑超時 2秒規則形同虛設？
根據ABS目前的試行規則，球員若要對好壞球提出挑戰，必須在主審宣告後的2秒內 透過輕敲頭部（或帽子）示意。謝爾頓在賽後解釋他的抗議動機：「我不認為赫爾斯利敲帽子的動作夠快。我認為應該要在3秒內，但我覺得他明顯超時了。不過裁判團最後判定動作沒有問題。」
這是謝爾頓7年執教生涯中第17次被驅逐出場，但卻是全大聯盟第一位因ABS制度衍生衝突而離場的教練，這項珍貴的「歷史紀錄」也反映出新制度推行初期的磨合困境。
赫爾斯利大氣回應 理解雙城主帥的不滿
金鶯投手赫爾斯利賽後也對此發表看法，他表示理解謝爾頓的挫折感：「我可以明白他的說法。主審當下似乎沒立刻發現我的挑戰手勢，所以場面一度混亂，幸好二壘審出面證實我有立刻動作。這是一個新制度，總會經歷這種『成長的陣痛期』，今天剛好就發生了。」