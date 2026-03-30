亞特蘭大勇士隊昨（29）日主場對上堪薩斯皇家隊的比賽，前九局打完兩隊陷入2：2的僵持局面，9局下半史密斯（Dominic Smith）敲出「再見滿貫全壘打」最終帶領勇士以6：2逆轉奪勝，史密斯的母親在幾週前離世，賽後史密斯接受採訪時，也表示自從母親離世後，自己沒有一刻是不想她的。
母親罹癌離世 史密斯強忍悲痛出賽
賽後，史密斯在採訪中透露，他的母親拉弗勒（Yvette LaFleur）過世在與癌症長久搏鬥後，不幸於3月16日辭世。史密斯也坦言，在敲出全壘打的那一刻，他深刻感受到母親就在身邊。「我好幾次都哽咽了，現在也在努力克制淚水。這真的太特別了，」史密斯表示。「我每天都能感覺到她的存在，我非常、非常想念她，沒有一刻不在想著她。」
隊友展現關懷 史密斯成致勝關鍵
勇士是史密斯在過去四個賽季效力的第六支球隊，他在本月初才與勇士隊簽下了一份一年期的合約。史密斯特別感謝球隊在過去這段艱難時期給予的溫暖，此前為了照顧病重的母親，他曾離開春訓營一周多的時間。
史密斯接受《亞特蘭大憲政報》採訪時表示，「這支球隊真的太棒了。我覺得自己很幸運能得到這麼多愛。每天我踏進休息室，隊友們關心的是她的情況，或是我的心理狀態，那是他們真正關心的事，而不是棒球。正因為他們展現的這份愛，加上我知道她會希望我待在這裡，所以我堅持了下來。」
資料來源：《Yahoo Sports》
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賽後，史密斯在採訪中透露，他的母親拉弗勒（Yvette LaFleur）過世在與癌症長久搏鬥後，不幸於3月16日辭世。史密斯也坦言，在敲出全壘打的那一刻，他深刻感受到母親就在身邊。「我好幾次都哽咽了，現在也在努力克制淚水。這真的太特別了，」史密斯表示。「我每天都能感覺到她的存在，我非常、非常想念她，沒有一刻不在想著她。」
隊友展現關懷 史密斯成致勝關鍵
勇士是史密斯在過去四個賽季效力的第六支球隊，他在本月初才與勇士隊簽下了一份一年期的合約。史密斯特別感謝球隊在過去這段艱難時期給予的溫暖，此前為了照顧病重的母親，他曾離開春訓營一周多的時間。
史密斯接受《亞特蘭大憲政報》採訪時表示，「這支球隊真的太棒了。我覺得自己很幸運能得到這麼多愛。每天我踏進休息室，隊友們關心的是她的情況，或是我的心理狀態，那是他們真正關心的事，而不是棒球。正因為他們展現的這份愛，加上我知道她會希望我待在這裡，所以我堅持了下來。」