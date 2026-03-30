我是廣告 請繼續往下閱讀

中職2026年賽季正式點燃戰火，去年戰績墊底、季前喊出「Blue Power（不一樣了）」口號的富邦悍將，昨（29）日作客洲際棒球場果真展現全新氣象。全隊打線大爆發、狂掃17支安打，最終以擊潰中信兄弟，睽違5年再次於賽季首戰旗開得勝。賽後，精神領袖「國防部長」也在社群平台感性發文，向全台悍將家人喊話：「接下來繼續拿下！」富邦悍將開季首戰告捷，全隊士氣來到最高點。賽後，主砲張育成第一時間在社群平台上分享勝場喜悅，他寫下：除了對勝賽表現感到驕傲，張育成更特別點名客場作戰的悍將球迷，興奮表示：字裡行間透露出對新賽季的強烈信心，文章一出也吸引大批球迷留言：「今年真的不一樣了！」、「部長帶領我們衝吧！」回顧昨日戰況，富邦悍將開局就展現驚人殺氣。一局上兩出局後，新洋砲中職首打席即敲出二壘安打，隨後第四棒隊長直接將球扛出左外野大牆，這記兩分砲不僅為球隊先馳得點，更直接打響了悍將全場的進攻號角。富邦打線此役「棒棒開花」，先發9棒全員擊出安打。除了范國宸、林岳谷上演猛打賞外，洋砲邦力多、張洺瑀、戴培峰以及備受矚目的超級大物皆有雙安貢獻。反觀中信兄弟，新洋投黎克僅撐4局失4分退場，牛棚兩位昔日首輪大物陳琥、余謙接力登板也未能止血，終場兄弟苦吞開季2連敗。除了火力支援，富邦新洋投也繳出優異表現，主投5局被敲7安失2分，成功壓制黃衫軍打線，順利收下中職首勝。這場關鍵的勝利不僅終止了球隊近年開幕戰低迷的傳統，更用實力證明了「不一樣了」絕非口號。在張育成的熱血領軍與全隊穩定的火力輸出下，悍將球迷已開始期待今年能否一吐怨氣，強勢衝擊季後賽。