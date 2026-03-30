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NBA 2025-26例行賽進入最後衝刺階段，西區排名卡位戰已進入白熱化。目前暫居西區第3種子的洛杉磯湖人隊，原訂明（31）日作客華盛頓挑戰三連勝，以鞏固季後賽優勢位置。然而，湖人今日公布的最新傷病與處分報告卻對球隊投下震撼彈，陣中多名核心戰力將集體缺席這場關鍵戰役，其中以當家球星唐西奇（Luka Doncic）因累計滿16次技術犯規遭自動禁賽一場影響最為嚴重。湖人隊目前面臨最嚴峻的戰力缺損，莫過於當家球星，無法參與明日對陣巫師的賽事。這對場均輸出恐怖數據的湖人進攻引擎而言，無疑是致命打擊。防守端同樣不樂觀，外線大鎖「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）此外，替補席上的菜鳥蒂埃羅（Adou Thiero）也因左膝痠痛確認無法出戰。雖然明日對手巫師隊戰績並不佳，但對湖人來說，這場比賽的結果關乎整個季後賽版圖。目前西區第3至第6名的球隊勝差極小，湖人若在此時因主力缺陣意外落敗，隨時可能跌出前四名，喪失季後賽首輪的主場優勢。而在唐西奇不在場時，湖人的進攻體系往往陷入單打獨鬥，這將考驗其他明星球員能否在缺乏組織核心的情況下，撐起30分的進攻缺口；同樣地少了史馬特，湖人面對具備速度的年輕後衛時，外線防守恐將面臨巨大考驗。