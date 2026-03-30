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中華職棒中信兄弟2026球季首場主題日，將於4月3日（五）至4月5日（日）兒童節連續假期在臺中洲際棒球場甜蜜登場！本年度首檔IP主題日攜手大小朋友共同的好朋友「巧虎」，打造期間限定「巧虎Sweet Land」，邀請球迷一同走進充滿童趣的Sweet Land，留下最難忘的假期時光！在大朋友的成長記憶中、在小朋友的生活時光裡，巧虎可說是陪伴在身邊的重要角色。本次主題日特別將洲際棒球場打造成假期限定的「Sweet Land」，主視覺由巧虎與琪琪攜手中信兄弟球員陳琥、呂彥青、岳東華、許基宏共同登場，邀請大小朋友一起進場，創造更多專屬於彼此的甜蜜回憶。巧虎與琪琪也將首次踏上棒球場，與現場球迷共度溫馨又歡樂的午後時光。本次主題日開球嘉賓陣容同樣吸睛，除了邀請巧虎品牌幕後推手日商倍樂生股份有限公司台北分公司總經理小沼和幸，以及深受喜愛的巧虎與琪琪擔任開球嘉賓外，更特別邀請去年入圍金鐘獎與金馬獎、年僅九歲的天才演員Nina葉子綺擔任壓軸開球嘉賓，將於假期最後一天開出精采好球，為活動劃下最精彩的句點。本次內野進場贈品三日皆精心準備兼具實用與收藏價值的小物，包含萬用小方巾、隨手記筆記本與環保餐具組，讓球迷在日常生活中也能延續主題日的甜蜜氛圍，就像好朋友時刻陪伴在身邊。除了精彩賽事與舞台活動外，場外體驗同樣豐富多元。活動三日邀請不同類型甜點店家進駐，讓球迷在觀賽之餘也能享受滿滿甜點時光；完成闖關活動兩道關卡，還有機會獲得限量巧虎聯名氣球。此外，本次特別規劃「共創彩繪天地」，邀請大小朋友一起揮灑創意，留下專屬作品；喜愛拍照的球迷則不可錯過「甜蜜空間」打卡區，打造滿滿夢幻氛圍，讓人拍到欲罷不能。現場亦設有巧虎聯名姓名貼機台，讓巧虎成為日常生活中的可愛陪伴。中信兄弟 x巧虎聯名主題日-歡迎光臨 巧虎Sweet Land，4/3（五）-4/5（日）開賽時間為下午5點05分，進場時間為下午2 點，邀請所有大小朋友，一起進場應援、度過甜蜜的午後時光！更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。