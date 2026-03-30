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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季吞下2連敗，明（30）日將持續在大本營台中洲際球場，展開與味全龍的2連戰，首戰推出本土王牌「美美」鄭浩鈞掛帥先發，力拚新球季開胡。兄弟過去2戰打擊率並不差，關鍵在於得點圈打不回來，僅1成15的得點圈打擊率，另外，牛棚投手防禦率高達4.19，也是連敗的主因，若明日再輸球，將是隊史第4次開季3連敗，至於隊史最差的紀錄是1999年開季7連敗。兄弟28日作客大巨蛋，9局下江忠城對林政華投出滿壘再見觸身球，最終以2：3落敗，昨日回到大本營洲際球場，兄弟在首局就陷入落後，雖然在第3局追平比數，但先發投手黎克（Nick Nelson）與牛棚抵擋不住悍將的兇猛攻勢，以2：8慘敗，開季吞下2連敗。這是兄弟隊史第6次開季吞下2連敗，前次是2023年賽季。兄弟明日持續在洲際作戰，展開與味全龍的2連戰，首戰推出本土王牌「美美」鄭浩鈞先發，力拚止敗求首勝，鄭浩鈞去年出賽11場，拿下5勝1敗，防禦率1.49，鄭浩鈞生涯尚未與龍隊交手，明日將是首次對決。兄弟過去2戰，共敲出21支安打，打擊率2成96，以數據來看並不差，但得點圈的掌握度不高，2場比賽得點圈26個打數僅敲3安，只打回1分，打擊率僅1成15。除了打擊在關鍵時刻熄火，牛棚投手崩盤也是連敗的點，前2戰的兄弟牛棚被打擊率高達4成67、WHIP 2.59、防禦率4.19，表現不盡理想。兄弟若明日再不敵龍隊，將會是隊史繼2005、2007、2020年後，第4次3連敗。昨日搶下開門紅的龍隊，明日推出洋投鋼龍（Andrew Gagnon）應戰，去年出賽24場，拿下11勝5敗，防禦率2.77，生涯面對兄弟，鋼龍拿下16勝12敗，對戰防禦率3.43。