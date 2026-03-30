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曾兩度獲得總統教育獎的身障游泳選手林育夙，今（30）日在臉書發布長文控訴遭長期打壓。他指出，去年為了出國比賽不惜發動網路募捐，卻在行政程序上屢遭中華帕拉林匹克總會（以下簡稱帕總）刁難。林育夙更直接點名運動部部長李洋，質問其上任時宣稱會「照顧選手」的承諾究竟何在？林育夙表示，他原定今年3月自費前往西班牙參加比賽，以取得國際分級資格。一月底他已自籌經費並完成所有報名與機票住宿訂購。然而，帕總卻在2月初突然通知將其改為「公費出賽」，並要求撤換他原有的教練。為了配合總會「團進團出」，林育夙選擇妥協，賠錢取消原訂機票與住宿，光是手續費就損失8萬元台幣。不料，出發前夕（3月5日），帕總竟以「杜拜機場因戰爭遭攻擊導致航班取消」為由，無預警宣布整團取消行程。林育夙強烈質疑，前往歐洲轉機地點眾多，總會卻採取最消極的「直接取消」。他當下提出替代方案，希望報名費與當地食宿由總會負擔（因已付款），機票費用則由他自理，卻遭到帕總與運動部一口回絕。林育夙酸楚地表示，這已是他3年內第3次在出發前一刻被取消資格。他控訴：「每當看到『為國爭光』四個字，我的笑容都是硬擠出來的，因為國家、總會究竟給了我什麼？只有無止境的打壓！」林育夙在貼文中更具名檢舉帕總游泳委員會疑似存在選拔黑箱。他舉出數據比對：林育夙本人： 50公尺仰式積分629分（全國紀錄）、50公尺自由式積分391分。C選手： 同場比賽五項積分僅13至114分，排名墊底。Y選手： 連基本分級都不符，出國兩次皆無法參賽，形同「公費觀光」。林育夙公開兩段通話錄音，質疑帕總選拔標準不在於選手實力，而在於教練是否為「自己人」。他怒批帕總每年領取國家2億元預算，卻在遇到航班問題時毫無解決能力，只會發切結書要求選手切割責任。針對林育夙的指控，運動部部長李洋成為輿論關注焦點。林育夙在文中痛心質問：「李洋部長，這就是您所謂的照顧身障選手嗎？」