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洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）本季各項能力有顯著成長，日前布朗尼賽後受訪時也霸氣喊話，始終相信自己屬於NBA：「因為去年夏天很努力訓練，我對現在的自己充滿信心，這也是我一直以來堅持的事，如今看來有所回報了。」布朗尼2023年NCAA賽場遭遇心臟驟停、回歸後以次輪55順位加入湖人，「靠爸族」標籤始終跟著他，但布朗尼沒有太多理會，去年G聯盟11場出賽，場均34.2分鐘內貢獻21.9分、5.1籃板與5.5助攻成績，更獲得27場NBA出賽機會，與詹姆斯共寫史上第一對NBA同登賽場父子檔的紀錄。布朗尼今年年滿21歲，本季各項能力都有顯著成長，球季還沒打完，已經獲得34場NBA出賽紀錄，在G聯盟更成為南灣湖人隊一哥。儘管因為得隨時支援NBA出賽，場均上場時間比去年少5.3分鐘，得分、籃板與助攻都不比去年，但投籃命中率從44.3%暴升至56.4%，三分命中率更從首年38%上升至45.6%，投籃效率有大幅度進步，包含最近一場12投9中、三分球8投6中，攻下26分、7籃板與5助攻，擊敗蘇瀑天空力量隊。更重要的是，在布朗尼率隊出戰的比賽中，南灣湖人隊取得14勝0敗無敵戰績，扣掉布朗尼不在的場次，則只剩下12勝10敗，兩者差異明顯。布朗尼也坦言，現階段的他已經很適應G聯盟強度，「我喜歡去那裡打球，會盡可能地積極主動，當我在這裡（G聯盟）獲得上場時間，我就可以和唐西奇、詹姆斯、里夫斯以及其他所有人，一起更舒適地在NBA打球。」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）談到布朗尼時，也公開稱讚他是湖人本季最認真、勤奮的球員，「他們的總教練做得很好，不僅帶好球隊、也培養出好球​​員。去年布朗尼在那裡的表現就非常不錯，他是一位天生贏家，我們一直強調，我們與南灣湖人就是同一支球隊。」