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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）新賽季在全球球迷的期待下火熱開打，各地賽場皆湧入大批人潮感受球春氣息，然而邁阿密馬林魚隊的主場卻顯得格外冷清。儘管馬林魚在開幕系列賽取得3連勝的佳績，但看台上慘淡的進場人數已引發美國媒體與專家的強烈抨擊。馬林魚主場正是大名鼎鼎的「龍帝霸公園球場」，硬體設備出色，而且還是剛剛結束的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的主球場，也是此事變得更加諷刺。美國知名播客節目「The Big Leagues Daily」主持人丹．克拉克（Dan Clark）在個人社群平台X發文，並附上馬林魚主場LoanDepot Park空蕩蕩的慘狀。他憤怒地表示：「馬林魚隊被MLB除名的時刻到了。身為球季開幕周末的第2場比賽，竟然只有10160人進場，這絕對是一種恥辱！」數據顯示，馬林魚開幕戰雖吸引32459人進場，但隨後的第2戰僅剩10160人，第3戰也僅有17355人，對於職業運動球團而言，這樣的動員能力確實令人擔憂。針對此現象，美國球迷與網友也紛紛表達失望與不解。經典賽才剛打完，結果三月都還沒結束，馬林魚竟然沒蹭上熱度。部分聲音指出，邁阿密本身並非傳統的「體育之城」，當地的四大職業運動隊伍普遍面臨動員困境。也有網友諷刺道：「或許世界棒球經典賽（WBC）時熱血的球迷，已經把全年度的進場額度都用光了。」然而，更多矛頭指向了馬林魚球團的經營方式。馬林魚自1993年創立以來，除首年吸引超過300萬球迷外，後續僅有2個賽季突破200萬人次，平均觀眾數常年墊底。球團過去多次進行「清倉大拍賣（Fire Sale）」出清球星的作法，也被認為是消磨球迷熱情的主因。馬林魚隊雖然開季戰績亮眼，但「贏了球卻輸了票房」的尷尬處境，讓關於搬遷球隊或甚至除名的討論再度浮上檯面。在娛樂活動豐富的邁阿密，馬林魚如何挽回球迷的心，或是MLB官方是否會介入處理這支長期不具人氣的球團，將成為本賽季場外的焦點話題。