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中華男子足球代表隊明（31）日晚間6點30分即將在台北田徑場迎接作客的斯里蘭卡。總教練Matt Ross也將在全體球迷面前迎接主場首秀。面對來勢洶洶的斯里蘭卡男足，總教練Matt Ross希望透過這場比賽展現不同的樣貌，展現新一代的中華男足風貌。在賽前記者會上，斯里蘭卡總教練Mutairi表示斯里蘭卡男足去年狀況處於高檔，球隊都有達成階段性的目標，希望本場比賽能延續去年的好勢頭順利取勝，持續帶領斯里蘭卡男足再創新高。隊長Sanjai表示球員先前已經在泰國集訓一周備戰，也清楚了解教練希望看到的內容，希望明天能展現出訓練的內容贏下這場比賽。另一方面總教練Matt Ross表示我們已經在高雄集訓一週，這是一隻年輕的中華隊，希望明天的比賽能拿下勝利，讓台灣的球迷看到新生代的希望。即將迎來國家隊生涯第98場出賽的隊長陳柏良表示，對於能披上國家隊戰袍他一直心懷感激，全體球員都已經調整到最佳狀態，希望明天的比賽能帶領著年輕球員踢出不同的風格。本場比賽門票已經在KKTix和全家便利商店全面開賣，同時本場比賽也將在博斯運動一台和博斯體育台Youtube頻道直播。希望全體球迷萬眾一心，一起進場做中華男足的最佳後盾。