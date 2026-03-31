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效力於洛杉磯道奇隊的超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），在賽季前3場比賽後的數據表現引起討論。截至目前，他8打數僅1安打，打擊率為低迷的1成25，且全壘打與打點尚未進帳。然而，若深入剖析其「打擊內容」，大谷翔平目前的狀態非但不需要擔心，甚至預示著爆發期即將到來。儘管打擊率數字並不亮眼，但大谷翔平開季至今已選到4次四壞球與1次觸身球。這讓他雖然安打產量不多，上壘率卻高達4成62，位居全隊之首。作為球隊第1棒，大谷翔平精準的選球眼與耐心，完美達成了上壘並為後續中心棒次創造機會的任務。根據MLB官方分析網站「Baseball Savant」的數據顯示，大谷翔平在反映打擊質量的多項關鍵指標中皆獲得最高評價：📍xSLG（期待長打率）： 雖然長打尚未出現，但擊球質量預示長打產量將迅速回升。📍Barrel率（出色擊球率）： 擊球角度與速度結合的最佳比例依然維持高水準。📍Hard-Hit率（強勁擊球率）： 擊球初速極佳，球員力量並未衰退。其中，最關鍵的指標「xwOBA（期待加權上壘率）」高達4成39，位居全聯盟前1%。這一數據與他達成「50轟50盜」的2024年（4成44）以及55轟的2025年（4成25）幾乎持平。這意味著大谷翔平目前的打擊內容與他過去兩年MVP等級的表現處於同一水準，只是運氣暫時未站在他這一邊。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此也顯得胸有成竹，他在對陣響尾蛇的系列賽後表示：「翔平完全沒有問題，他能選到保送上壘，長打很快就會出現。」目前的低打擊率主因在於平均擊球角度暫時偏低（平均3.5度），導致許多強勁擊球直接飛往防守球員。專家分析，只要擊球角度稍微調整，憑藉他目前維持的高質量擊球，全壘打量產模式隨時都會啟動。對大谷翔平而言，比起看表面的數據，實際的打席內容早已發出「復甦」的強烈信號。