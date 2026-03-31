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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）新賽季火熱開打，洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）依舊是鎂光燈焦點。然而，MLB官方社群媒體對大谷翔平「無微不至」的報導方式，近期卻在美國球迷間引發爭議，不少人對這種過度捧紅的待遇感到不滿，直言：「這是他的粉專嗎？」引發討論的起因是26日（日本時間27日）道奇對陣響尾蛇的開幕戰。大谷翔平在首打席敲出右外野安打上壘後，在壘包上朝著休息區做出雙手舉起、身體傾斜的慶祝動作。當時站在旁邊的響尾蛇隊一壘手卡洛斯．桑塔納（Carlos Santana）被這突如其來的動作嚇了一跳，整個人震了一下。MLB官方Instagram隨即將這段趣味花絮剪輯成影片發布。雖然日本球迷紛紛留言表示大谷「很可愛」、「很有趣」，但美國球迷的反應卻截然不同，留言區充斥著對過度報導的質疑。儘管大谷翔平開季3場比賽皆有出壘，對球隊3連勝做出貢獻，但目前僅累積1支安打。對於期待看到他展現統治級數據的美國球迷來說，官方頻繁發布這類「瑣碎小事」的影片顯得過於刻意。在社群媒體上，不少美國球迷冷嘲熱諷表示：「我還以為這是大谷翔平的粉絲帳號」、「這點小事也要發？這已經是第3次發他的相關投稿了」、「球季才剛開始，官方就已經迫不及待要瘋狂吹捧大谷了嗎？」「這根本是毫不掩飾的造神運動，真的太超過了」。事實上，MLB官方社群高度關注大谷翔平早已不是新鮮事。作為現役最具號召力的球星，大谷的任何舉動都能帶來龐大流量。然而，在數據尚未完全爆發的情況下，頻繁的「瑣碎報導」反而讓部分非道奇球迷感到疲勞。