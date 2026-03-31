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NBA驚傳重磅場外爭議！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與《ESPN》報導，芝加哥公牛隊已正式裁掉後衛。據悉，這項決定與艾維近期在社群媒體上發表的一系列激進言論有關，特別是他針對LGBTQ族群及宗教議題的爭議性發言，已嚴重挑戰聯盟的價值觀底線。據消息人士指出，艾維在近幾週頻繁於個人社群平台發布探討宗教與社會議題的影片。引發公牛隊決定「分手」的導火線，是他在美國時間週一上午發布的一段影片。影片中，艾維公開對NBA慶祝「同志驕傲月（Pride Month）」的活動表示不滿，甚至直言這是在慶祝「不義之事（unrighteousness）」。由於NBA長期致力於推動多元與包容價值，艾維的言論迅速引發軒然大波。公牛隊在評估其言論對球隊形象的影響後，果斷決定解除雙方合作關係。艾維曾是2022年選秀會的第五順位大物，原為底特律活塞隊極力培養的主力。然而，近年他飽受傷病困擾，2024-25賽季僅出賽30場，去年夏天也未能與活塞達成續約協議。公牛隊原本是在交易大限前看中其潛力，透過交易將其延攬至陣中。不料艾維在轉戰芝加哥後，僅出賽4場，場均貢獻11.2分、4.8籃板、4助攻，就因左膝傷勢宣告本季提前報銷。在場上無法穩定貢獻，場外又爆發激進言論的情況下，公牛隊最終選擇快刀斬亂麻。除了言論爭議，艾維過去也曾公開談論過自己與憂鬱症對抗的心路歷程，並強調宗教信仰是他走過低谷的力量。然而，當信仰表達轉化為針對特定族群的攻擊性言論時，顯然已超出了職業球員的紅線。艾維本季為活塞與公牛共計出賽37場，原定於今年夏天成為自由球員。如今在爭議聲中遭到裁員，加上左膝的重傷史，這位昔日天才後衛的NBA職業生涯恐將面臨前所未有的生存危機。