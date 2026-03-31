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NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（31）日正式宣佈，聯盟董事會已投票批准波特蘭拓荒者隊的控股權轉讓協議。由達拉斯億萬富豪鄧登（Tom Dundon）領銜的投資集團，將以總估值約42.5億美元（約合1365億新台幣）的天價接手拓荒者。根據合約內容，這筆交易將分兩階段執行。第一階段將在4月1日交割，鄧登集團將以40億美元估值收購80.1%的股份；剩餘的19.9%股份則按45億美元估值，預計在2028年前完成。自1988年艾倫以7000萬美元買下球隊以來，拓荒者一直是波特蘭的象徵。2018年艾倫因病去世後由他的妹妹喬迪（Jody Allen）接手，並於去年正式掛牌出售。此次易主，幾乎是拓荒者隊史近40年來最大的結構性變革。鄧登在體育圈早已名聲顯赫，他目前也是NHL卡羅萊納颶風隊的大股東。他在接手颶風隊後，透過大膽的數據分析決策與強硬的談判風格，將球隊從墊底帶進東區決賽，並成功爭取到公共資金翻新球場。據悉，鄧登此次收購拓荒者的團隊背景雄厚，成員包括波特蘭在地投資人泰爾（Hill Tailer）、熊貓快餐（Panda Express）創辦人程氏家族，以及持有費城人職棒股份的米德爾曼（Stanley Middleman）。鄧登入主後的第一個挑戰，便是改善已經使用31年且設備老舊的拓荒者主場「摩達中心」（Moda Center）。拓荒者目前正尋求6億美元的資金進行大規模翻新。目前資金爭取進度樂觀，俄勒岡州議會已承諾撥款3.65億美元，資金來源將由球員所得稅與相關企業稅支應；波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）也已經承諾會透過租車稅與能源基金籌措剩餘款項，待市議會投票表決後即可動工。鄧登過去在颶風隊曾展現強硬的談判手段與數據驅動的決策風格，預計將為波特蘭帶來全新的氣象。在經營權變動之際，拓荒者在場上的表現還算穩定。本賽季目前戰績為38勝38敗，勝率回歸5成，暫居西區第9位，近10場比賽豪取7勝，正全力衝刺附加賽門票。球隊核心本季由阿夫迪亞（Deni Avdija）扛起大旗，他場均繳出近24分、7籃板的全明星級數據。拓荒者隊史僅在1977年奪下唯一一座總冠軍，球迷期盼在「後艾倫時代」的重金投入與數據化管理下，能重返90年代初期的爭冠行列。