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日本職棒（NPB）正迎來重大的規則變革轉折點。根據最新消息指出，NPB比賽營運委員會已提議重新考慮引入「投球計時器（Pitch Clock）」，以限制投球間隔時間。這項曾因文化差異與商業考量被擱置的制度，在經歷國際賽事失利及球星積極發聲後，預計將由12支球隊組成的執行委員會進行深度討論，最快有望於下個賽季正式實施。而過去MLB巨星大谷翔平也曾早在2023年大聯盟引入該系統後便表示想贏得世界冠軍，就一定要引入投球計時器。日本職棒過去對於引進計時器持保留態度，主要考量投手與打者間特有的「對峙空間」文化，以及球團擔心比賽縮短會影響場內餐飲收入。然而，這樣的情勢在近期發生劇烈變化。在本屆世界棒球經典賽（WBC）中，日本隊因不適應投球計時器以及暗號交換裝置「Pitchcom」，在投打兩端皆顯得節奏混亂，無法完全發揮投手實力，最終僅止步於八強（第五至八名）。這項挫敗讓日本球界意識到，若不與世界標準接軌，即便擁有頂尖戰力，也難以在國際舞台重奪世界冠軍。MLB巨星大谷翔平早在2023年大聯盟引入該系統後便直言：「如果想贏得世界冠軍，就一定要引入投球計時器。」他認為球員必須在例行賽就習慣這種節奏，才能在國際賽發揮實力。歐力士隊捕手若月健矢表達支持立場，認為「利大於弊」，並強調：「如果國際賽事以此為規則，我們就必須適應。」養樂多隊的中村悠平也指出，日本應藉此提高球員的環境適應能力。基於「世界標準」的理念，球員間的呼聲已成為推動改革的核心力量。展望未來，2028年洛杉磯奧運極可能開放MLB球員參賽，屆時競爭強度將達巔峰。而明年11月舉行的世界棒球12強賽（Premier12）更是奧運資格的關鍵戰役。若日本隊無法在該賽事鎖定亞洲頂級席位，恐須參加艱難的最終資格賽。目前日本是唯一尚未採用此規則的主要棒球大國，雖然每個球場配備專門人員與硬體設備的成本是一大障礙，但獨立聯盟（BC 聯賽）已率先於本賽季約30%的比賽中試行。在NPB已採用統一壘包與回放中心的基礎下，引入投球計時器已被視為日本棒球現代化的最後一塊拼圖。