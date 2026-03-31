我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美媒《Bleacher Report》記者史瓦茲（Greg Swartz）再度拋出一項震撼聯盟的休賽季交易方案：勇士隊應考慮以「3換1」的籌碼，從洛杉磯快艇隊手中交易得到超級球星雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在即將到來的休賽季，或許終於能迎來強力的爭冠幫手。根據NBA資深內部消息人士史坦（Marc Stein）的最新報導指出，勇士隊球團預計將在今年夏天展開驚天動地的補強行動，目標直指洛杉磯快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）以及洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）。事實上，在今年2月9日的交易截止日之前，當快艇隊將哈登（James Harden）交易至克里夫蘭騎士隊，並把祖巴茨（Ivica Zubac）送往印第安納溜馬隊後，勇士隊就曾試圖發動交易網羅雷納德。然而快艇隊最終選擇留住這位當家小前鋒，並讓他與透過哈登交易案換來的賈蘭德（Darius Garland）並肩作戰。目前戰績39勝36敗的快艇隊暫居西區第8種子，且自2020至2021年賽季以來便未曾突破季後賽首輪。隨著快艇隊在交易截止日改變建隊方針，從老將陣容轉向引進更多年輕潛力，外界預期勇士隊將在季外再度向快艇隊叩關。雷納德本季出賽58場，平均可貢獻28.3分與6.3籃板，整體投籃命中率高達50.4%，三分球命中率也有38.1%的水準。相較於必須透過交易才能獲得的雷納德，勇士隊要爭取詹姆斯的難度或許較低。這位高齡41歲的傳奇球星將在本賽季結束後成為自由球員。詹姆斯本季平均仍有20.9分與6.9助攻及6.0籃板的全能表現。如果詹姆斯決定再戰一年，從籃球戰術與爭冠時間軸來看，他與柯瑞以及多年好友格林（Draymond Green）的搭配絕對是天作之合。不過有消息指出，如果詹姆斯決定離開湖人隊，他也極有可能選擇重返老東家騎士隊。若能成功網羅雷納德與詹姆斯，將為勇士隊側翼注入具備豐富奪冠經驗的頂級戰力。自從2022年奪下總冠軍後，勇士隊便再也未能打進西區冠軍賽。在發現庫明加（Jonathan Kuminga）與魏斯曼（James Wiseman）及普爾（Jordan Poole）等前首輪新秀無法完美融入體系後，勇士隊徹底放棄了兼顧現在與未來的雙線發展策略，轉而引進巴特勒（Jimmy Butler）與霍福德（Al Horford）及波辛吉斯（Kristaps Porzingis）等資深老將。不過，巴特勒自1月起便因前十字韌帶撕裂導致賽季報銷，霍福德與波辛吉斯也飽受傷病與身體狀況困擾而打打停停。本季的勇士隊可說是遭逢嚴重的傷病潮侵襲。柯瑞本季僅出賽29場，創下自2019至2020年賽季以來的新低。目前他仍因膝傷持續缺陣，預計本週將重新接受評估。不過柯瑞在健康出賽時依然極具破壞力，平均能攻下27.2分與4.8助攻，三分球命中率達39.1%。此外小將穆迪（Moses Moody）也遭遇左髕骨肌腱斷裂的重傷。目前勇士隊戰績僅36勝38敗，在西區暫居第10種子。