美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人日籍強投今井達也，昨（30）日在對上洛杉磯天使的比賽中迎來旅美生涯初登板，今井達也僅投2.2局被敲出3支安打失4分，且投出4次保送，《FanSided》記者Pete Dwyer表示，當初洛杉磯道奇也有考慮簽下今井達也，但以他的初登板表現來看，道奇「賭贏了」
道奇觀察後放棄 美媒直呼賭贏了
根據Dwyer的文章指出，當初道奇同樣觀察今井達也的動向，但最後道奇選擇放棄，並將選擇相信其他選手，「道奇隊當時同樣觀察了這個市場，但他們選擇了轉身離開，道奇隊當時的先發輪值確實已經滿員，但他們在評估今井達也後，決定將賭注押在其他人身上。從今井達也的首秀結果來看，道奇隊賭贏了。」
今井達也首秀控球失準 狂丟4保送
Dwyer強調今井達也最令人擔憂的不是失分，而是他的控球，「數據統計無法完全呈現過程有多糟糕。今井在不到三局的投球中用了74球，其中好球率僅有48.6%。他在第一局就投出兩次保送，雖然第二局表現平穩，但第三局徹底迷失了準星。」
今井達也在昨日賽後也表示，對於大聯盟打者有些「畏懼」因為害怕被打，所以變成像是用蠻力在投球，同時也感覺到自己在訓練和努力上還不夠，之後會更加嚴格與自律的要求自己。
資料來源：《The Sporting News》
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根據Dwyer的文章指出，當初道奇同樣觀察今井達也的動向，但最後道奇選擇放棄，並將選擇相信其他選手，「道奇隊當時同樣觀察了這個市場，但他們選擇了轉身離開，道奇隊當時的先發輪值確實已經滿員，但他們在評估今井達也後，決定將賭注押在其他人身上。從今井達也的首秀結果來看，道奇隊賭贏了。」
今井達也首秀控球失準 狂丟4保送
Dwyer強調今井達也最令人擔憂的不是失分，而是他的控球，「數據統計無法完全呈現過程有多糟糕。今井在不到三局的投球中用了74球，其中好球率僅有48.6%。他在第一局就投出兩次保送，雖然第二局表現平穩，但第三局徹底迷失了準星。」
今井達也在昨日賽後也表示，對於大聯盟打者有些「畏懼」因為害怕被打，所以變成像是用蠻力在投球，同時也感覺到自己在訓練和努力上還不夠，之後會更加嚴格與自律的要求自己。
資料來源：《The Sporting News》