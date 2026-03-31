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效力於芝加哥白襪隊村上宗隆於今（31）日在客場出戰邁阿密馬林魚隊的比賽中，以先發第二棒、指定打擊身分上場，並在比賽中首次挑戰ABS，成功推翻判決。在球隊先馳得點後，第三局，兩出局一壘有人，村上宗隆上場打擊，雖然一度被變速球破壞了擊球節奏，但巧妙的落點，形成內野安打。這是他除了全壘打以外的首支安打，也創下了自開幕戰起連續4場比賽擊出安打的紀錄。隨後下一棒的海斯（Austin Hays）擊出右外野標竿附近的三分砲，這支帶點運氣成分的安打也成功串連攻勢，為球隊追加寶貴分數。在村上宗隆的第三打席。在球數一好一壞時，他放過一顆高角度速球，但主審判決為好球。村上隨即挑戰，進行生涯首次的ABS 挑戰。結果顯示該球偏高，判決成功翻盤，球數變為一好兩壞。雖然該打席最後以空三振收場，但這也展現了他對好球帶精準判斷能力。