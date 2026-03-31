美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基在新賽季開幕戰系列賽客場對上舊金山巨人，洋基以三戰全勝橫掃巨人，這也是洋基連續三年在開幕戰系列賽橫掃對手，同時也寫下隊史百年來的紀錄。

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連三年橫掃開幕戰對手　洋基寫隊史百年紀錄

根據《運動畫刊》記者 Jordon Lawrenz 的報導，洋基隊在這次與巨人的系列賽中表現得游刃有餘。回顧過去兩年，2024年洋基在開幕戰作客休士頓，以四連勝橫掃太空人隊。2025年洋基在主場迎戰密爾瓦基釀酒人，憑藉強大火力完成三連勝橫掃。

開季手感火燙　洋基直指世界大賽

今年則是在客場三連勝橫掃巨人，這也是洋基隊史第一次達成連續三年在開季系列賽橫掃對手的壯舉。對於洋基來說例行賽的紀錄並非目標。雖然過去兩年的開局同樣火熱，且去年甚至一路殺進世界大賽，但最終仍與世界大賽冠軍擦身而過。

從大局來看，在開季橫掃對手固然令人印象深刻，但並不代表最終的勝利。洋基隊顯然不會僅僅滿足於這三場勝利，他們更在乎的是如何將這股氣勢延續到十月，並彌補過去兩年未能奪冠的遺憾。

洋基球團與球迷都寄望今年的「歷史級開局」能帶來不同的結局，終結冠軍荒，奪下那座睽違已久的世界大賽冠軍獎盃。

資料來源：《The Sporting News


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