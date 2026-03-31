根據ESPN報導，芝加哥公牛隊今日正式宣布裁掉24歲的後衛傑登．艾維（Jaden Ivey），理由為「有損球隊的行為（conduct detrimental to the team）」。然而，這項人事變動隨即跨越籃球圈，外傳可能是因為信仰問題導致這項人事明令的產生，引發美國政界人士與職業美式足球（NFL）球星的高度關注，網路輿論對公牛隊的裁員動機展開激烈辯論。
裁人理由模糊 政界與體壇名將跨界聲援
公牛隊在官方聲明中並未具體說明艾維究竟觸犯何種規章，這讓外界迅速填補了資訊真空。曾任德州眾議員的律師里納爾迪（Matt Rinaldi）在社群平台X上公開聲援艾維，直言所謂的「損害球隊行為」其實是因為艾維身為虔誠基督徒，公開批評NBA慶祝驕傲月（Pride Month）的立場。里納爾迪甚至建議艾維應該控告公牛隊。
此外，NFL紐約噴射機隊的球員阿札雷亞．湯瑪斯（Azareyeh Thomas）也發文力挺，引用聖經內容表示：「世界會試圖讓罪惡看起來正常，讓公義看起來奇怪。」兩人的發言迅速讓這起球員異動演變為一場關於個人信仰與職業規範的社會爭議。
公牛總教練：球團有必須守住的標準
面對排山倒海的質疑，公牛隊總教練比利．多諾萬（Billy Donovan）給出了相對謹慎的回應。他透過《The Athletic》表示：「就組織層面而言，我認為我們有某些想要守住的標準，並希望每天都能實踐這些標準。」雖然語帶保留，但這被視為球團對艾維近期行為的最明確表態。
艾維芝加哥生涯短暫 社群言論成導火線？
艾維是在交易截止日前從底特律活塞轉會至公牛，但他僅代表公牛出賽4場，留下場均11.5分、4.8籃板、4.0助攻的數據。隨後他因膝傷賽季報銷，並逐漸淡出輪替名單。
近期，艾維在社群媒體與直播中頻繁發表關於信仰與個人價值的言論，部分訊息獲得支持，但也招致不少批評。儘管公牛隊未直接證實裁員與其社群言論有關，但裁員的時間點與艾維頻繁表態的高度重合，已讓外界產生諸多聯想。
作為曾經的選秀第5順位天才，24歲的艾維目前艾維已重新進入自由市場。雖然擁有過人的天賦，但近期複雜的場外爭議已成為各隊評估時的考量因素。
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公牛隊在官方聲明中並未具體說明艾維究竟觸犯何種規章，這讓外界迅速填補了資訊真空。曾任德州眾議員的律師里納爾迪（Matt Rinaldi）在社群平台X上公開聲援艾維，直言所謂的「損害球隊行為」其實是因為艾維身為虔誠基督徒，公開批評NBA慶祝驕傲月（Pride Month）的立場。里納爾迪甚至建議艾維應該控告公牛隊。
此外，NFL紐約噴射機隊的球員阿札雷亞．湯瑪斯（Azareyeh Thomas）也發文力挺，引用聖經內容表示：「世界會試圖讓罪惡看起來正常，讓公義看起來奇怪。」兩人的發言迅速讓這起球員異動演變為一場關於個人信仰與職業規範的社會爭議。
公牛總教練：球團有必須守住的標準
面對排山倒海的質疑，公牛隊總教練比利．多諾萬（Billy Donovan）給出了相對謹慎的回應。他透過《The Athletic》表示：「就組織層面而言，我認為我們有某些想要守住的標準，並希望每天都能實踐這些標準。」雖然語帶保留，但這被視為球團對艾維近期行為的最明確表態。
艾維芝加哥生涯短暫 社群言論成導火線？
艾維是在交易截止日前從底特律活塞轉會至公牛，但他僅代表公牛出賽4場，留下場均11.5分、4.8籃板、4.0助攻的數據。隨後他因膝傷賽季報銷，並逐漸淡出輪替名單。
近期，艾維在社群媒體與直播中頻繁發表關於信仰與個人價值的言論，部分訊息獲得支持，但也招致不少批評。儘管公牛隊未直接證實裁員與其社群言論有關，但裁員的時間點與艾維頻繁表態的高度重合，已讓外界產生諸多聯想。
作為曾經的選秀第5順位天才，24歲的艾維目前艾維已重新進入自由市場。雖然擁有過人的天賦，但近期複雜的場外爭議已成為各隊評估時的考量因素。