美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）費城費城人投手，被台灣球迷戲稱為「台灣走路」的沃克（Taijuan Walker ）在今（31）日對上華盛頓國民的比賽中掛帥先發，僅投4.2局便狂失7分其中有6分是自責分，被擊出10支安打並投出3次保送，最終費城人以慘敗國民，沃克在2022年與費城人簽下4年7200萬美元（約合新台幣23億）的合約，但近年來沃克表現不理想，可能讓費城人「認賠殺出」
沃克身背23億大約 表現卻不如預期
沃克在對上國民的比賽，第一局就狂失4分，隨後兩個半局在失1分和2分，雖費城人在5局下半靠著馬爾尚（Rafael Marchán）敲出2分砲，但5局打完費城人依舊以2：7落後。
自2023年加盟費城人以來，沃克在84場出賽中留下了4.88的防禦率。根據《FanSided》記者 Christopher Kline 的分析，費城人球團可能已經在考慮為這位33 歲的投手尋找交易對象，沃克本季薪資高達1800萬美元（約合新台幣5.7億）。若要達成交易，費城人可能必須承擔大部分薪水。
惠勒將回歸 沃克恐將再次轉往牛棚
沃克去年雖有4.08防禦率及1.41的WHIP，且在人手短缺時完成123.2局投球，但表現僅能算「差強人意」去年六月他曾被移往牛棚，若無法改善表現，今年可能再次淪為後援或負擔局數的「長中繼」
沃克的地位岌岌可危，另一大主因是球隊王牌惠勒（Zack Wheeler）的強勢復出。惠勒在上週已於3A完成首場復健賽，且表現出色，儘管沃克在去年季末曾展現一線生機，但隨著開季後的崩盤與農場深度不足的現狀，費城人是否會選擇認賠殺出，或將其轉往牛棚作為最後觀察，將是未來幾週的觀察重點。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
沃克在對上國民的比賽，第一局就狂失4分，隨後兩個半局在失1分和2分，雖費城人在5局下半靠著馬爾尚（Rafael Marchán）敲出2分砲，但5局打完費城人依舊以2：7落後。
自2023年加盟費城人以來，沃克在84場出賽中留下了4.88的防禦率。根據《FanSided》記者 Christopher Kline 的分析，費城人球團可能已經在考慮為這位33 歲的投手尋找交易對象，沃克本季薪資高達1800萬美元（約合新台幣5.7億）。若要達成交易，費城人可能必須承擔大部分薪水。
惠勒將回歸 沃克恐將再次轉往牛棚
沃克去年雖有4.08防禦率及1.41的WHIP，且在人手短缺時完成123.2局投球，但表現僅能算「差強人意」去年六月他曾被移往牛棚，若無法改善表現，今年可能再次淪為後援或負擔局數的「長中繼」
沃克的地位岌岌可危，另一大主因是球隊王牌惠勒（Zack Wheeler）的強勢復出。惠勒在上週已於3A完成首場復健賽，且表現出色，儘管沃克在去年季末曾展現一線生機，但隨著開季後的崩盤與農場深度不足的現狀，費城人是否會選擇認賠殺出，或將其轉往牛棚作為最後觀察，將是未來幾週的觀察重點。
資料來源：《The Sporting News》