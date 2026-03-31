NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠隊前老闆、現任小股東庫班（Mark Cuban）近日在Podcast節目《Intersections Podcast》中公開承認自己對球隊轉手後的發展感到心碎。庫班直言不諱地表示：「我不後悔賣掉球隊，但我非常後悔賣給了『這群人』。」
金沙集團入主後大崩壞！促成NBA史上最爛交易
時間回溯至2023年12月，庫班以約39億美元（約合新台幣1250億元）的價格，將獨行俠73%的股份轉讓給由阿德爾森家族領軍的拉斯維加斯金沙集團。當時這筆交易被視為庫班的完美退場，沒想到卻成了獨行俠墜入深淵的開端。
在新管理層的主導下，獨行俠於2025年2月2日完成了一樁被全美媒體公認「NBA史上最爛、最具爭議」的交易。獨行俠將當時年僅25歲的少主唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人。而換回來的竟是當時已經32歲、傷病纏身的戴維斯（Anthony Davis）與克里斯蒂（Max Christie），加上區區一個首輪籤。
結果證明這場交易簡直是一場災難。自交易以來，唐西奇在湖人隊持續刷新歷史紀錄，本季甚至繳出場均33.7分、7.8籃板、8.2助攻的巔峰數據；反觀戴維斯，來到達拉斯後因傷病僅出賽了29場，導致獨行俠在送走唐西奇後的107場比賽中，打出慘不忍睹的37勝70敗戰績。
庫班吐真言：為了保護孩子才放手
面對球隊的慘狀，庫班感嘆自己在出售過程中犯了許多錯誤。被問到當初為何執意賣球隊，庫班透露背後充滿了對家人的愛與無奈。
庫班感嘆球隊老闆需要承擔極大的情緒壓力，尤其是當戰績不佳時，球迷的抨擊往往演變成毀滅性的人身攻擊。「我不想讓我的孩子進入這個圈子。當球迷不喜歡你的決策時，他們會把你當成地球上最差勁的人來對待，那種環境非常暴力且傷人。」
狀元郎弗拉格能救火？重建之路漫長
雖然獨行俠在去年選秀幸運抽中狀元籤，並選入備受矚目的杜克大學天才前鋒弗拉格（Cooper Flagg），這確實讓球隊的重建露出曙光。但專家一致認為，弗拉格雖然極具天賦，但要填補唐西奇所留下的戰力與市場空缺，獨行俠恐怕還需要數年的時間。再次證明了職業體育中，老闆的眼光與決策往往足以決定一座城市的興衰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
時間回溯至2023年12月，庫班以約39億美元（約合新台幣1250億元）的價格，將獨行俠73%的股份轉讓給由阿德爾森家族領軍的拉斯維加斯金沙集團。當時這筆交易被視為庫班的完美退場，沒想到卻成了獨行俠墜入深淵的開端。
在新管理層的主導下，獨行俠於2025年2月2日完成了一樁被全美媒體公認「NBA史上最爛、最具爭議」的交易。獨行俠將當時年僅25歲的少主唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人。而換回來的竟是當時已經32歲、傷病纏身的戴維斯（Anthony Davis）與克里斯蒂（Max Christie），加上區區一個首輪籤。
結果證明這場交易簡直是一場災難。自交易以來，唐西奇在湖人隊持續刷新歷史紀錄，本季甚至繳出場均33.7分、7.8籃板、8.2助攻的巔峰數據；反觀戴維斯，來到達拉斯後因傷病僅出賽了29場，導致獨行俠在送走唐西奇後的107場比賽中，打出慘不忍睹的37勝70敗戰績。
庫班吐真言：為了保護孩子才放手
面對球隊的慘狀，庫班感嘆自己在出售過程中犯了許多錯誤。被問到當初為何執意賣球隊，庫班透露背後充滿了對家人的愛與無奈。
庫班感嘆球隊老闆需要承擔極大的情緒壓力，尤其是當戰績不佳時，球迷的抨擊往往演變成毀滅性的人身攻擊。「我不想讓我的孩子進入這個圈子。當球迷不喜歡你的決策時，他們會把你當成地球上最差勁的人來對待，那種環境非常暴力且傷人。」
狀元郎弗拉格能救火？重建之路漫長
雖然獨行俠在去年選秀幸運抽中狀元籤，並選入備受矚目的杜克大學天才前鋒弗拉格（Cooper Flagg），這確實讓球隊的重建露出曙光。但專家一致認為，弗拉格雖然極具天賦，但要填補唐西奇所留下的戰力與市場空缺，獨行俠恐怕還需要數年的時間。再次證明了職業體育中，老闆的眼光與決策往往足以決定一座城市的興衰。