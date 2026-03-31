我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊超級巨星唐西奇（Luka Doncic）近期風波不斷，除了因累積16次技術犯規將缺席。今（31）日對陣華盛頓巫師的比賽外，其身材控管問題再度成為媒體焦點。著名體育評論員貝勒斯（Skip Bayless）公開砲轟，直指唐西奇「雙下巴又回來了」，並質疑其體能與飲食自律程度。唐西奇在周六擊敗布魯克林籃網的比賽中，與對方前鋒威廉姆斯（Ziaire Williams）發生衝突，吞下本賽季第16次技術犯規，按規定將自動禁賽一場。這對近期16戰14勝、正全力衝擊西區第三排名的湖人隊來說，無疑是一大打擊。儘管唐西奇在3月份繳出場均37.2分、8.2籃板、7.1助攻的恐怖數據，且一度高居MVP排行榜第二位，但貝勒斯對其體態依然不留情面。貝勒斯在節目中指出，唐西奇顯然沒有嚴格控管飲食，並將其與隊友詹姆斯（LeBron James）對比。「他顯然不注重飲食，他不像詹姆斯，詹姆斯為了維持體態付出了巨大的代價。」貝勒斯表示，「我不認為唐西奇的職業生涯能像詹姆斯那樣長久，因為很明顯他並不願意付出同等的代價。」貝勒斯認為，唐西奇目前的體重看起來比本賽季早些時候更沈重，長期下來這將縮短他的巔峰期。唐西奇的體重問題自效力於達拉斯獨行俠時期便備受質疑，去年2月轉戰湖人時，甚至傳出體重接近270磅（約122公斤）。為了證明自己，唐西奇在2025年休賽期於克羅埃西亞進行了嚴格的特訓，包含高強度的有氧訓練與飲食控制，並在2025-26賽季開賽時展現出精實的身材。當時唐西奇也自信表示：「整個身體感覺好多了。」雖然身材引發爭議，但唐西奇在場上的表現依然是聯盟頂尖。然而，隨著賽季進入尾聲，體能與體重的拉鋸戰是否會影響他在季後賽的持久力，或是影響評審對其MVP獎項的觀感，仍是未知數。