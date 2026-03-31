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隨著例行賽進入倒數的衝刺階段，東區季後賽卡位戰已進入刺刀見紅的階段。目前排名第7的費城76人正極力追趕與第6名亞特蘭大老鷹之間僅存的半場勝差，期望能跳過附加賽直取季後賽門票；而主場作戰的邁阿密熱火則面臨更嚴峻的生存壓力，由於先前敗給印第安納溜馬導致排名跌至第9，與夏洛特黃蜂並列，若無法在今日取勝，恐將在附加賽陷入一戰定生死的劣勢。在這場攸關種子序的關鍵對決中，熱火最終憑藉後場核心赫洛（Tyler Herro）狂砍30分的火燙手感，以成功守護主場，也讓東區排名再度陷入混亂。比賽開局兩隊火藥味十足，比分始終緊咬。76人近期迎來好消息，陣中三巨頭恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）終於迎來傷癒合體的第二場比賽，三人展現出極佳的化學反應。本場比賽恩比德在禁區威懾力十足，幫助76人在半場結束時以61：58取得微幅領先。費城全隊此役共有6人得分上雙，其中恩比德全場砍下，搭配馬克西挹注，以及喬治穩定的輸出，展現出強大的進攻深度。進入下半場後場勢物換星移，熱火在當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）與赫洛的帶領下發動迅猛反擊。阿德巴約不僅在防守端限制恩比德的發揮，進攻端更與赫洛多次完成精采配合。赫洛今日手感熱到發燙，全場狂轟成為致勝功臣，幫助熱火一度將分差拉開至雙位數。儘管76人展現強大韌性，在第三節末段靠著馬克西與板凳群轟出一波15：2的進攻高潮，硬是在三節結束時將分差縮小至僅剩4分，但進入決勝節後，熱火雙箭頭火力不墜，尤其赫洛多次關鍵進球展現大心臟，帶領熱火打出一波14比0的攻勢奠定勝基，不讓76人三巨頭合砍的努力化為逆轉動力。終場熱火便以帶走勝利，這場贏球不僅讓他們在與黃蜂的排位競爭中取得領先，也保有向第8名魔術與今日輸球的76人發起衝擊的機會。對於76人而言，這場失利讓他們追趕老鷹的腳步受挫，在剩下不到十場的賽程中，如何整合剛回歸的三巨頭戰力並確保直接晉級季後賽的資格，將成為費城軍團最後兩週的艱難課題。