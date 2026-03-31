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#嚇壞寶寶了

#葉宏蔚

日前台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開幕戰爆發球迷暴力衝突，一名男子因糾紛情緒失控，當眾狠甩現場工讀生一巴掌，引發全台球迷憤慨。不過，這起嚴肅的社會治安事件，卻因台灣羽球國手葉宏蔚剛好路過並錄下「超驚恐表情」，意外在網路上掀起另一波討論。這張被網友戲稱為「嚇壞寶寶」的迷因臉，今（31）日更直接紅到國外，獲得世界羽球聯盟（BWF）官方Instagram的轉發認證。在這起棒球場暴力事件發生時，剛奪下全英羽球公開賽混雙冠軍的葉宏蔚正好在現場。當時他站在施暴男子後方，目擊了重甩巴掌的瞬間，嚇得猛然回頭、雙眼瞪大，震驚的表情全被鏡頭捕捉下來。葉宏蔚事後也心有餘悸地表示：「差點被波及」、「那一下真的很用力」。這段畫面在社群平台Threads上瘋傳後，葉宏蔚生動的反應立刻成為網路迷因。今日，BWF官方IG（@bwf.official）特別截取了這個驚恐瞬間發布貼文，並幽默寫下：「The expression you don't usually see on court 🫣（這是在羽球場上通常看不到的表情）」，甚至還俏皮地標註了中文Hashtag現年26歲的葉宏蔚，近期在羽壇表現極為亮眼。他才剛與搭檔詹又蓁在BWF超級1000等級的全英羽球公開賽中勇奪混雙冠軍，這不僅是台灣混雙史上的最佳成績，也讓他成為繼戴資穎、周天成之後，台灣第三組拿下千分級賽事冠軍的選手。身為中租羽球隊第一代球員的葉宏蔚，自小學三年級開始接觸羽球，生涯最高混雙排名曾擠進世界第10名，並代表中華台北出戰過巴黎奧運。平時在羽球場上殺球兇猛、霸氣十足的他，這次在棒球場外展現出真實且驚恐的「反差萌」，意外收穫了截然不同的關注度。針對該起引發軒然大波的球場暴力事件，動手的男子已付出慘痛代價。根據最新消息指出，該名施暴男子所屬的公司已對外發布聲明將其開除；中華職棒聯盟也震怒祭出鐵腕，將該名男子列為球場黑名單，未來將全面禁止其進入中職賽事觀賽。