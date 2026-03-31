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亞特蘭大老鷹今（31）日在主場迎接波士頓塞爾提克的挑戰，這也是雙方本季例行賽的最後一次交鋒。賽前老鷹狀態火燙，在過去17場比賽中豪取15勝，並已寫下主場12連勝，目標鎖定東區前六以直升季後賽；而東區排名第二的塞爾提克雖已連12年闖入季後賽（現役最長紀錄），但此役當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）因跟腱修復管理缺陣。儘管綠衫軍在先前的系列賽取得2勝1敗領先，但今日老鷹展現強大團隊戰力，終場以擊退對手，不僅成功復仇，更將主場連勝紀錄堆高至13場。開賽之初，兩隊展現出高強度的防守壓力，比分始終處於拉鋸狀態。雖然塞爾提克少了場均能砍下21分的塔圖姆，但布朗（Jaylen Brown）展現球星價值，多次單打取分試圖穩住局勢；老鷹則靠著多點開花的團隊傳導應戰，雙方半場結束以暫時打成平手，戰況極度緊繃。易籃過後，場上情勢出現轉折。老鷹在第三節開局發動猛烈攻勢，打出一波的進攻高潮，瞬間將領先擴大至9分，這段攻擊火力和防守壓制也成為本場比賽的分水嶺。自此之後，老鷹始終掌控比賽節奏，不給綠衫軍任何反撲機會。塞爾提克在缺乏核心進攻點的情況下，進攻端顯得相對單調，布朗整場狂砍依舊獨木難支，其餘球員未能提供有效支援，最終只能眼送老鷹在主場帶走勝利。老鷹今日能取勝，關鍵在於先發五人展現出驚人的化學反應，，讓對手防不勝防。此外，替補出發的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）也穩定貢獻，成為板凳席上的重要火力。這場勝利不僅讓老鷹在東區第六的位置站得更穩，也向全聯盟宣告他們在主場的恐怖統治力。