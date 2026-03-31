美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥今（31）日主場對上科羅拉多洛磯，藍鳥此戰推出龐斯（Cody Ponce）先發，龐斯右膝發生劇烈疼痛，隨即痛苦倒地並乘坐醫療車退場，後續藍鳥牛棚被洛磯打爆，雖藍鳥在最後兩個半局追追回4分，雖岡本和真在9局下半敲出陽春砲，本季第二轟出爐，但藍鳥終場仍以5：14不敵洛磯。
洛磯火力大爆發 藍鳥牛棚擋不住
洛磯在3局上半，靠著藍鳥的守備失誤先馳得點，取得1：0領先，3局下半藍鳥史普林格（George Springer）敲出陽春砲將比分扳平，4局上藍鳥再次出現守備失誤，讓洛磯攻下超前分，6局上半強森（Troy Johnston）敲出一發2分砲，將領先擴大至4：1。
隨後洛磯接連敲出安打在6局上半一口氣打下7分大局，8局上洛磯攻勢再起，古德曼（Hunter Goodman）率先敲出二壘安打，托瓦（Ezequiel Tovar ）、魯姆菲爾德（TJ Rumfield）接連敲安，洛磯單局再攻下4分，以13：1領先藍鳥。
岡本和真9下敲陽春砲 本季第二轟出爐
藍鳥在8局下半火力甦醒，席曼尼茲（Andrés Giménez）先敲出一發陽春砲，隨後上場代打的施奈德（Davis Schneider）也掃出一發兩分砲，藍鳥將落後追至4：13。但9局上半，富爾福德（Braxton Fulford）也回敬一發陽春砲，9局下半，岡本和真敲出中外野深遠飛球，球打在全壘打牆上緣，經過重播檢視後，判定為一發陽春砲，岡本和真本季第二轟出爐，但隨後藍鳥反攻無力，終場就以5：14不敵洛磯。
資料來源：《MLB》
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洛磯在3局上半，靠著藍鳥的守備失誤先馳得點，取得1：0領先，3局下半藍鳥史普林格（George Springer）敲出陽春砲將比分扳平，4局上藍鳥再次出現守備失誤，讓洛磯攻下超前分，6局上半強森（Troy Johnston）敲出一發2分砲，將領先擴大至4：1。
隨後洛磯接連敲出安打在6局上半一口氣打下7分大局，8局上洛磯攻勢再起，古德曼（Hunter Goodman）率先敲出二壘安打，托瓦（Ezequiel Tovar ）、魯姆菲爾德（TJ Rumfield）接連敲安，洛磯單局再攻下4分，以13：1領先藍鳥。
岡本和真9下敲陽春砲 本季第二轟出爐
藍鳥在8局下半火力甦醒，席曼尼茲（Andrés Giménez）先敲出一發陽春砲，隨後上場代打的施奈德（Davis Schneider）也掃出一發兩分砲，藍鳥將落後追至4：13。但9局上半，富爾福德（Braxton Fulford）也回敬一發陽春砲，9局下半，岡本和真敲出中外野深遠飛球，球打在全壘打牆上緣，經過重播檢視後，判定為一發陽春砲，岡本和真本季第二轟出爐，但隨後藍鳥反攻無力，終場就以5：14不敵洛磯。