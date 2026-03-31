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效力於洛杉磯道奇隊的韓國好手，在結束世界棒球經典賽（WBC）回歸母隊春訓後，雖然交出了極為亮眼的成績單，但最終仍未能擠進大聯盟開季26人名單。近日金慧成在接受採訪時坦言，對於沒能兌現「待滿大聯盟整季」的承諾感到很遺憾，並對期待他的球迷表示歉意。不過，被下放3A的他並未志沉，反而延續火燙棒子，目前以高達5成的打擊率橫掃小聯盟。金慧成在今年春訓展現了問鼎大聯盟的絕對實力。在出戰的9場熱身賽中，他合計27打數敲出11支安打，包含1發全壘打，貢獻6分打點、跑回8分，並展現快腿神技跑出5次盜壘。其打擊三圍來到恐怖的，攻擊指數（OPS）高達然而，道奇隊考量整體陣容配置，最終決定帶上工具人屬性突出的新秀，將金慧成下放至3A。金慧成對此表示：「原本目標是進開季名單，對於沒能達成感到很遺憾，但球季還很漫長，我會盡快調整狀態回到賽場，用實力證明自己。」儘管沒能從大聯盟出發，金慧成在3A的表現堪稱「大人打小孩」。目前3場比賽下來，他累積14打數就擊出7支安打，，其中甚至上演過的瘋狂表現。金慧成的高穩定度與壘包間的破壞力，已成為道奇隊3A最強的戰力。外界預期，若道奇內野出現傷兵或弗里蘭表現不穩，這名韓國年度MVP級別的好手隨時都能重返大聯盟支援。