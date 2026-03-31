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聖安東尼奧馬刺隊今（31）日在主場迎戰芝加哥公牛，馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）此役僅花費8分鐘便達成單場「雙十」數據，寫下NBA歷史最快紀錄，全場更是狂砍41分、16 籃板。在文班亞馬的帶領下，馬刺以129：114大勝公牛。除了本季橫掃對手之外，更豪取近期一波9連勝，距離西區龍頭奧克拉荷馬雷霆只剩2場勝差。文班亞馬此役開賽便進入開掛模式，首節僅上場7分鐘就進帳10分6籃板；次節開打1分鐘，他就抓下第10個籃板，以的時間刷新了ABA與NBA合併後最快達成雙十的紀錄。接下來他的表現並更加瘋狂，上半場出賽15分鐘便攻下21分、12籃板；第三節更在不到20分鐘的出場時間內達成「30+10」，打破了由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）保持的聯盟紀錄。文班亞馬全場出賽30分鐘、27投17中，繳出41分、16籃板、4助攻、3阻攻的駭人數據，這也是他本賽季第三度達成單場40分的壯舉。除了文班亞馬的史詩級演出，馬刺已見「新三巨頭」的雛形。潛力新秀卡斯爾（Stephon Castle）在主控福克斯（De'Aaron Fox）手感不佳時挺身而出，貢獻21分、8籃板、10助攻的準大三元表現，有效串連全隊進攻。替補席上的凱爾登（Keldon Johnson）與哈珀（Ron Harper Jr.）也合力挹注28分，確保馬刺整場比賽始終保持雙位數的領先優勢。相較之下，正處於重建期的公牛隊顯得毫無招架之力。儘管瓊斯（Derrick Jones Jr.）攻下全隊最高的23分，但核心吉迪（Josh Giddey）僅得9分。公牛在送走武切維奇（Nikola Vucevic）等主力後，戰力明顯下滑，今日輸球後已吞下三連敗。馬刺隊在度過賽季初的磨合期後，近期打出恐怖的統治力，在最近27場比賽中贏下25場。隨著雷霆隊近期遭遇四連敗，馬刺正以強大的氣勢追趕西區第一的寶座。接下來，馬刺將迎來嚴苛的「客場三連戰」，分別對陣金州勇士、洛杉磯快船與丹佛金塊。