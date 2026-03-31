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2025年經濟效益： 1303億日圓 (約270億台幣)。





1303億日圓 (約270億台幣)。 2026年場外收入： 1.25億美元 (創美職歷史新高)。





1.25億美元 (創美職歷史新高)。 合作企業數： 逾20家日企，以及多個國際一線精品。





逾20家日企，以及多個國際一線精品。 人氣認證： 大聯盟商品銷售、球衣背號銷售蟬聯冠軍。





當今大聯盟（MLB）最具代表性的門面球星，非洛杉磯道奇隊的莫屬。大谷不僅在賽場上連三年蟬聯MVP、持續刷新投打雙棲的傳奇紀錄，其場外的影響力更已演變成一場席捲全美的「巨大SHO商業」風暴，更吸引超過20家日企爭相搶著合作。根據日媒《Money Post》與體育商業媒體估算，大谷在2025年創造的經濟產值高達，商業價值已跨越體育圈，晉升為全球跨產業的指標人物。日本資深記者志村朋哉直言，大谷的知名度與成就已超越過往所有日籍球員。雖然鈴木一朗曾是棒球界的指標，但大谷目前在名氣與實力上，都被公認為大聯盟的「全美第一人」。更有評論將大谷目前的地位，與籃球之神麥可·喬丹（Michael Jordan）老虎伍茲（Tiger Woods）相提並論。即便在美式足球（NFL）與籃球（NBA）掛帥的美國體壇，依據《Sportico》估算，大谷2026年單年的場外收入將突破，改寫美國運動史上的最高紀錄。大谷的商業吸金力帶動了龐大的產業鏈。目前與他簽約合作的日本企業已多達。隨著知名品牌如「UNIQLO」進駐洛杉磯，加上隊友山本由伸、佐佐木朗希等日籍強投相繼加盟道奇，形成強大的「日系連動效應」。道奇球場現已成為日企爭相曝光的聖殿，看台處處可見身穿「17號」球衣的狂熱球迷。除日系品牌外，保時捷（Porsche）、HUGO BOSS 等國際精品也紛紛納入大谷作為全球代言人，顯示其個人魅力已跨越國界。專家分析，大谷翔平之所以能持續擴張商業版圖，除了歷史級的數據表現，更核心的因素在於他的「人格特質」。大谷待人謙卑、形象清新且極度自律，這種「零負評」的正向形象深受全球消費者信賴。對於廣告主而言，大谷不只是一位運動員，更是一個象徵「卓越與誠實」的品牌標籤。從球場到時尚圈，大谷翔平正用他的影響力，定義屬於2020年代的體育商業傳奇。