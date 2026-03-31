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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日本「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki），在今（31）日面對克里夫蘭守護者隊迎來本季首度先發登板。儘管在春訓期間遭遇嚴重的控球迷航，但佐佐木朗希在此役首局迅速找回王牌本色，雖然在兩出局後被敲出一支中外野方向安打，但他隨即穩住陣腳力保不失分，更狂飆出最速99.5英里（約160.1公里）的火球。迎來大聯盟生涯第二個賽季的佐佐木朗希，在今年的春訓熱身賽中表現得相當掙扎。他在4場出賽中防禦率高達15.58，總計主投8.1局就狂送17次四死球保送，嚴重暴露了制球能力的不穩定性。回顧去年賽季，他在5月份曾因右肩夾擠症候群被放入傷兵名單，整季僅留下10場先發、1勝1敗與防禦率4.46的成績。不過到了例行賽尾聲與季後賽階段，他成功轉任後援投手，為道奇隊奪下世界大賽二連霸立下汗馬功勞。如今重返先發輪值，首局的完美表現無疑為他注入了一劑強心針。針對佐佐木朗希本季的初登板，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前受訪時明確表示，這場比賽將以90球作為投球數的上限。羅伯斯透露佐佐木朗希在28日的牛棚練投狀況非常出色，心理層面也處於絕佳狀態。他期盼子弟兵能徹底忘卻春訓時的不穩定，將專注力全數投入在這場真正關鍵的例行賽中，盡可能用最有效率的投球方式為球隊吃下局數。值得一提的是，道奇隊在這個與守護者隊交手的3連戰中，將締造大聯盟史上首度由三位日本投手連續擔任先發的空前紀錄。在佐佐木朗希打頭陣之後，明（1）日將由大谷翔平（Shohei Ohtani）接力掛帥主投，而在4月2日的系列賽最終戰，則將交給休息5天的山本由伸登板捍衛主場。