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剛被芝加哥公牛隊以「損害球隊行為」為由裁掉的24歲後衛傑登·艾維（Jaden Ivey），在失業後不改其狂放言論。今（31）日他在搭機離開芝加哥時再度開啟Instagram直播，不僅憤怒質疑公牛隊的裁員決定，更將矛頭指向金州勇士隊超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），公開痛批其為「假基督徒」，不認識耶穌基督，更直言NBA冠軍戒指在審判日前根本沒用。艾維在直播中對公牛隊官方給出的裁員理由表示強烈不滿。他強調自己近期因左膝傷勢一直處於離隊復健狀態，根本沒有與球隊接觸。艾維激動表示：「他們說我的行為損害球隊，但我根本沒跟球隊待在一起！我一直在復健，要怎麼損害球隊？我有對球員說你很爛嗎？我有不信任隊友嗎？我們本該一起打球、一起傳球和掩護的，不是嗎？」除了對球團表達不滿，艾維在機艙內愈發激昂，直接點名以虔誠信仰著稱的柯瑞。艾維在直播中直言：「他不認識耶穌……我祈禱他能在耶穌的名下獲得救贖。在審判日那天，這一切都不重要。他擁有的那些冠軍戒指、勒布朗（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）擁有的戒指，還有那些進了名人堂卻不認識耶穌的人，通通都沒用。」艾維更宣稱：「他們試圖阻止我，但我不會停下。我會繼續訴說真相。」隨後由於飛機即將起飛，空服員要求艾維結束直播並將手機切換至飛行模式，直播才告一段落。公牛隊之所以決定與這位前選秀第5順位天才分道揚鑣，主因在於艾維近期發表了一系列針對性少數群體（LGBT）的爭議性言論，並譴責NBA參與慶祝「驕傲月」。公牛隊總教練比利·多諾萬（Billy Donovan）昨日在對陣馬刺的賽前對此明確表示，公牛隊作為一個球隊組織，必須堅守包容與接納的價值標準。艾維自底特律活塞被交易至公牛後，僅代表球隊出賽4場。如今他不僅因膝傷前景未明，連番針對聯盟指標人物的宗教性指控，恐將使其未來的職業生涯面臨更大的變數。