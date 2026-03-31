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2026年ITTF世界盃桌球賽在澳門點燃戰火，高居男單世界第7的台灣桌球一哥林昀儒，於今（31）日迎來小組賽首秀。剛奪下日本T聯賽總冠軍MVP的林昀儒手感熱得發燙，面對阿爾及利亞好手布魯薩（Mehdi Bouloussa），首局開賽竟連下10分，最終以局數3：0輕鬆奪下開門紅。林昀儒日前才在日本職業桌球T聯賽大放異彩，幫助木下東京隊封王並締造單季單、雙打全勝的神話。今日轉戰澳門賽場，他依舊維持恐怖的穩定度。首局一開賽，林昀儒憑藉招牌的反手擰拉與節奏變化，打出一波10：0的窒息攻勢，布魯薩直到末段才勉強破蛋，林昀儒以11：2迅速先拔頭籌。隨後兩局雖然布魯薩試圖反擊，數度在開局取得微幅領先，但林昀儒展現極強的戰術執行力。第二局在落後時打出5：0強攻逼對手叫出暫停；第三局則利用扣殺連續取分。最終林昀儒以11：6、11：6連下兩城，只花不到30分鐘便收下對戰2連勝。根據本屆世界盃賽制，48位選手分為16組進行循環賽，僅有各組第一名能晉級16強淘汰賽。林昀儒所在的第五組中，布魯薩先前已不敵埃及名將阿薩爾（Omar Assar），今日再敗給林昀儒後，確定兩戰全敗於分組墊底，提早宣告無緣晉級。林昀儒將於明日上午10時05分，與世界排名第32的阿薩爾展開正面對決。由於兩人都已戰勝布魯薩，這場比賽將演變成分組冠軍的爭奪戰，贏家將直接收下16強門票。除了一哥林昀儒表現亮眼外，中華隊本次男單還有馮翊新與小將張佑安分頭尋求突圍；女單方面則由鄭怡靜領軍，攜手李昱諄、葉伊恬爭取佳績。