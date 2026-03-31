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前芝加哥公牛小將艾維（Jaden Ivey）因為於網路上發表「反LGBTQ族群」與宗教相關爭議性言論，踩到聯盟價值觀底線，稍早無預警被裁掉，被裁後艾維不僅沒有回應，稍早更在飛機上開直播、大唱聖經，一系列脫序行為引發外界關注，加上他過往曾罹患憂鬱症，讓不少人擔心他的身心靈狀況，NBA記者Evan Sidery也公開呼籲，「希望在艾維身邊的人，可以盡快給予援助。」艾維近期已經因傷缺席19場比賽，近日開始，卻被發現在個人社交媒體上發布一系列「反LGBTQ族群」過激言論，具體內容包含：「稱LGBTQ族群為不義」、「天主教是假宗教」、「女人怎麼能和女人生孩子呢？」因為狂發相關動態，內容已嚴重觸犯聯盟價值觀，公牛球團也火速與艾維切割，將其裁掉後公開聲明其為個人立場，不代表任何其他球員看法。事發後，艾維卻在個人IG開直播，並未對相關事情解釋，而是拿出聖經高喊經文、甚至呼籲球迷一起唱。現年24歲的艾維，2022年選秀首輪第5順位加入底特律活塞，原本被視為活塞重建基石培養，首年就打出16.3分、3.9籃板與5.2助攻成績單，但隔年球隊迎來狀元郎康寧漢（Cade Cunningham），他退居副手位置，去年初又受到左腓骨嚴重骨折，休養10個月才重返戰場，回歸後又因右膝代償而缺戰，遭到活塞交易送到公牛。艾維去年就曾透露自己因職業賽場不如意，罹患憂鬱症，透過宗教得以讓身心靈平靜，並於受訪時直言：「過去的我已經死了。（The old Jaden is dead）」後續幾個月，艾維就開始於個人社群沉浸於宗教、經文等相關內容，如今還因爭議言論被公牛釋出。艾維一系列脫序行為也受到球迷關注，除了譴責聲浪之外，也有部分球迷更擔心他的身心健康，希望聯盟能介入關心，NBA記者Evan Sidery也公開呼籲，「希望在艾維身邊的人，可以盡快給予援助。」