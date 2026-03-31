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▲ 芝加哥公牛隊今日正式宣布裁掉24歲的後衛傑登．艾維（Jaden Ivey），理由為「有損球隊的行為（conduct detrimental to the team）」。（圖／美聯社／達志影像）

▲前芝加哥公牛小將艾維（Jaden Ivey）因為於網路上發表「反LGBTQ族群」與宗教相關爭議性言論，踩到聯盟價值觀底線，稍早無預警被裁掉，被裁後艾維不僅沒有回應，稍早更在飛機上開直播、大唱聖經，一系列脫序行為引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

芝加哥公牛隊於今（31）日正式宣佈，裁掉現年24歲、曾貴為選秀第5順位的後衛傑登．艾維（Jaden Ivey），理由是「有損球隊的行為（conduct detrimental to the team）」。這項突如其來的決定在全美引發軒然大波，主因指向艾維近期在社群媒體上發表的一系列針對性少數（LGBTQ）群體及宗教的激進言論。《NOWNEWS》也整理艾維其人背景、生涯經歷、爭議行為始末以及球風特點供讀者參考。傑登．艾維在2022年選秀大會上以第5順位被底特律活塞隊選中，效力活塞期間（2022-2026），他憑藉出色的得分能力站穩腳跟，場均貢獻14.9分、3.5籃板、4.0助攻。今年2月初，公牛隊透過三方交易將這位普渡大學（Purdue）球星納入麾下，原預計將其視為未來後場核心。然而，艾維在芝加哥僅出賽4場，便因左膝傷勢在3月26日宣布賽季報銷。沒想到在復健期間，他的場外言論卻成了終結他公牛生涯的導火線。引發公牛隊採取果斷行動的關鍵，是艾維在Instagram直播中對NBA慶祝「驕傲月（Pride Month）」的猛烈抨擊。艾維在影片中直言針對LGBTQ群體：「NBA宣揚驕傲月，邀請大家慶祝不義（unrighteousness）。他們在廣告看板、街道上到處宣揚。為什麼人不能訴說公義？難道說實話就是瘋子嗎？」艾維在回覆網友時稱：「天主教是虛假的宗教，並非基督的真理，無法帶來救贖。」另外， 他亦在直播中大談自己對墮胎權與個人信仰的看法，內容充滿宗教教條與爭議性。公牛隊總教練比利．多諾萬（Billy Donovan）在對陣馬刺隊的賽前表示，球團內部擁有多樣化背景的成員，必須共同遵守專業與包容的標準。他強調：「從管理層到教練、球員，我們必須共同努力並互相關心。」雖然他並未直接評論艾維的具體影片內容，但裁員決定顯然已表明球團不認同其排他性言論。艾維的裁員已超越體育範疇，德州前眾議員里納爾迪（Matt Rinaldi）表態支持艾維，認為他是因為基督教信仰遭到打壓。然而，根據NBA政策，過去14年內已有9名球員因反同言論遭罰款，總金額超過61.6萬美元。對於艾維而言，雖然他具備頂尖籃球天賦，但近期不穩定的心理狀態與極端言論，加上膝蓋傷病史，已讓他的NBA職業生涯打上大問號。艾維出身於籃球世家傑登．艾維（Jaden Ivey）出生於頂尖體育世家，母親妮埃爾·艾維（Niele Ivey）曾是WNBA球員並擔任聖母大學女籃總教練，父親賈文·亨特（Javin Hunter）則曾效力於NFL。在普渡大學（Purdue）效力期間，艾維便以驚人的運動能力與得分本能受到全美矚目，並在大二賽季入選全美最佳陣容第二隊，為他的職業籃球之路奠定深厚基礎。帶著極高的天賦評價，艾維在2022年NBA選秀大會上以首輪第5順位被底特律活塞隊選中。在活塞隊效力期間（2022至2026年），他迅速展現潛力並成為球隊後場的重要核心之一，並在2023年入選NBA最佳新秀陣容第二隊。生涯前期他場均能貢獻14.9分、3.5籃板與4.0助攻。2026年2月，他透過三方交易轉戰芝加哥公牛隊，原被視為球隊未來的後場拼圖，無奈因左膝傷勢與近期的場外風波，僅出賽4場便遭到釋出。艾維在場上主要司職得分後衛，同時也能承擔控球後衛的組織責任，是一名現代型雙能衛。他身高約193公分，球風以極具破壞力的第一步與頂尖的直線加速能力著稱。艾維在開放場地中的推進速度極快，經常能上演極具觀賞性的切入與爆扣，是快攻中的防守撕裂者。他無懼於身體對抗，能利用強大的爆發力與節奏變化衝擊籃框，為自己或隊友創造得分機會。雖然進入聯盟初期的外線投射曾被視為短板，但在過去幾個賽季中，他的三分球命中率已逐步提升至35.4%，讓他的半場陣地戰進攻手段變得更加全面且難以防守。