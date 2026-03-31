效力芝加哥小熊隊的日籍強打鈴木誠也在世界棒球經典賽（WBC）不幸右膝受傷後，復原進度在今（31）日取得重大突破。鈴木誠也在今日小熊對陣天使隊賽前的練習中，首度移師戶外進行自由打擊，不僅揮出直擊左中外野大螢幕的特大號全壘打，更數度將球送出球場外，再度展現出驚人的長打威力。
怪力彈震撼全場 右膝裝具已卸除
根據日媒《產經體育》報導，鈴木誠也今日在戶外打擊練習中，雖然現場帶有順風，但他每一球都擊中球心。其中一球直接命中左中外野的巨型LED螢幕，更有數顆球飛越左外野看台消失在場外。除了打擊表現優異，鈴木今日也參與了外野守備練習，並在隊友自由打擊時主動追球，持續提升復健強度。
值得注意的是，雖然鈴木誠也的右膝還是有穿戴護膝，但已經移除復健初期的輔助裝具。小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）談起鈴木誠也時表示，鈴木目前的移動與發力狀況相當穩定，顯示傷勢已無大礙。
復健賽時程敲定 4月初赴3A調整
康塞爾在受訪時透露，球隊預計在接下來的客場遠征期間，讓鈴木誠也前往小聯盟進行復健賽。康塞爾指出：「在球隊4月2日至9日的出征客場期間，鈴木很可能會在小聯盟展開復健賽。」
根據賽程安排，當小熊隊一軍前往克里夫蘭遠征時，小熊3A將前往肯塔基州進行客場賽事。緊接著4月7日起，3A 隊將回到位於愛荷華州德梅因的主場進行六連戰。外界預估，鈴木誠也極大機率會在這些賽事中登場，藉此尋找比賽節奏。若在3A的復健賽順利，鈴木誠也有望在4月中旬正式歸隊，補足小熊目前欠缺的長打火力。
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根據日媒《產經體育》報導，鈴木誠也今日在戶外打擊練習中，雖然現場帶有順風，但他每一球都擊中球心。其中一球直接命中左中外野的巨型LED螢幕，更有數顆球飛越左外野看台消失在場外。除了打擊表現優異，鈴木今日也參與了外野守備練習，並在隊友自由打擊時主動追球，持續提升復健強度。
值得注意的是，雖然鈴木誠也的右膝還是有穿戴護膝，但已經移除復健初期的輔助裝具。小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）談起鈴木誠也時表示，鈴木目前的移動與發力狀況相當穩定，顯示傷勢已無大礙。
復健賽時程敲定 4月初赴3A調整
康塞爾在受訪時透露，球隊預計在接下來的客場遠征期間，讓鈴木誠也前往小聯盟進行復健賽。康塞爾指出：「在球隊4月2日至9日的出征客場期間，鈴木很可能會在小聯盟展開復健賽。」
根據賽程安排，當小熊隊一軍前往克里夫蘭遠征時，小熊3A將前往肯塔基州進行客場賽事。緊接著4月7日起，3A 隊將回到位於愛荷華州德梅因的主場進行六連戰。外界預估，鈴木誠也極大機率會在這些賽事中登場，藉此尋找比賽節奏。若在3A的復健賽順利，鈴木誠也有望在4月中旬正式歸隊，補足小熊目前欠缺的長打火力。