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聖安東尼奧馬刺隊今（31）日在主場以大比分痛宰芝加哥公牛隊，強勢收下近期的9連勝。此役過後，馬刺隊距離聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆隊僅剩下2場勝差。而帶領球隊高歌猛進的最大功臣，莫過於陣中超級狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）。他在此役展現了極度誇張的得分效率，僅上場8分鐘就拿下雙十數據，15分鐘便完成20分與10籃板，前三節打完更已經進帳35分與10籃板。最終他全場僅出賽30分鐘，就以極高命中率狂攬41分與16籃板，不可思議的個人表現讓全聯盟為之瘋狂，也讓他爭奪本屆年度最有價值球員（MVP）的呼聲水漲船高。此戰文班亞馬在首節上場的7分鐘內，就輕鬆拿下10分與6籃板及1次阻攻。到了次節開局僅短短1分鐘，他就順利達標雙十數據。從這一刻起，溫班亞馬便開始了瘋狂的紀錄之夜。他在開賽僅8分鐘就完成雙十，正式寫下美國職籃（NBA）與美國籃球協會（ABA）合併以來最快的歷史紀錄。次節溫班亞馬在8分鐘內再添11分與6籃板及2助攻與1阻攻，上半場總計僅出賽15分鐘，就已經狂轟21分與12籃板及2助攻與1阻攻。比賽進入第三節，文班亞馬得分秀依然沒有停歇。開節不到3分鐘，他的得分就已經突破30分大關，等於他只花了短短18分鐘就轟下30分。他僅用15分鐘就砍下20分與10籃板的表現，成功比肩戴維斯（Anthony Davis）與奧克拉荷馬雷霆隊的哈特斯坦（Isaiah Hartenstein）成為本季第三位達標的球員。更恐怖的是，他不足20分鐘就砍下30分與10籃板，直接打破了密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）所保持的超狂紀錄。整個第三節文班亞馬上場9分鐘，單節7投6中包含三分線外3投2中，高效拿下14分與1助攻及1阻攻。三節打完他已經繳出35分與12籃板及3助攻與3阻攻的驚人成績單，僅花費24分32秒就能打出如此炸裂的數據，展現了無與倫比的宰制力。決勝的第四節，儘管馬刺隊已經取得大比分領先，但教練團依舊讓他留在場上小試身手，很快他便達標40分門檻，並在比賽還剩約5分鐘時被換下場休息。總計全場比賽，文班亞馬出賽30分鐘，全場27投17中，其中三分球6投3中，罰球4罰全中，狂砍41分與16籃板及4助攻與1抄截及3阻攻。他整場投籃命中率高達63%，三分球命中率也達到50%，正負值為正15，同時是他本賽季第三次完成單場得分突破40分大關的神級演出。