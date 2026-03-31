我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟本土王牌鄭浩均，本場得扛起壓力，避免球隊追平隊史最差開季成績。（圖／中信兄弟提供）

▲味全龍王牌鋼龍，生涯有豐富對戰中信兄弟的經驗。（圖／味全龍提供）

中信兄弟開季先後輸給樂天桃猿、富邦悍將，苦吞2連敗，今（31）日遭遇味全龍，除了力拼開胡，也得避免追平隊史最差開季成績，2020年中信兄弟曾遭遇開季3連敗，至今仍是中信集團接手最長開季連敗紀錄，今晚推出去年11場豪奪5勝的本土王牌鄭浩均出戰。中信兄弟開幕戰大巨蛋就因中職37年首見再見觸身球輸球，隔日再以2：8不敵富邦悍將，吞下開季2連敗，休息一日後，本場於大本營洲際棒球場與味全龍展開2連戰，力拼本季首勝之外，還有避免追平隊史最差開季戰績的壓力。中信兄弟去年開幕戰0：8不敵統一獅，但隔天就擊敗富邦悍將開胡，2024、2023、2021年也都是首戰就贏球。自2014年中信集團接手改名「中信兄弟」後，隊史最差開季成績是2020年，分別為開幕戰輸統一獅、2連戰遭富邦悍將橫掃，苦吞3連敗開場，且3場都是惜敗，合計輸分僅6分，至于兄弟隊史最慘開局則是7連敗，但得追溯至27年前的1999年球季。中信兄弟本場推出本土王牌鄭浩均先發登板，為台鋼雄鷹黃子鵬後、中職本季第2位亮相的本土先發，他去年下半季復出，出賽11場就豪奪5勝，整季防禦率僅1.49，至於味全龍，則推出當家洋投鋼龍出戰，他生涯對戰中信兄弟多達37場拿到16勝，出賽數、勝投都是個人對戰所有球隊最多。