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▲台鋼雄鷹江承諺生涯先發對決中信兄弟多達52次，是目前聯盟最多。（圖／台鋼雄鷹提供）

投手姓名 先發對戰中信兄弟次數 江承諺 52次 羅力 50次 王溢正 49次 伍鐸 39次 鋼龍 38次

味全龍今（31）日作客台中洲際球場，踢館黃衫軍「中信兄弟」，推出洋投鋼龍（Andrew Gagnon）搶開季2連勝，今日將是鋼龍生涯第38次以先發的身份交手中信兄弟，還不是隊史最多，落後隊友「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）1次。不過伍鐸先發對中信兄弟的次數僅能排聯盟第4，已退役的羅力、王溢正，分別以50次、49次排名第2、3位，至於排名首位的，是台鋼雄鷹左投江承諺，生涯共累積52次對中信兄弟掛帥先發。龍隊29日以3：2逆轉桃猿，在新賽季首戰就開紅盤，今日南下洲際球場，與中信兄弟進行2連戰，由洋投鋼龍掛帥先發，鋼龍過去以先發投手的身份與中信兄弟交手次數多達37次，共拿下16勝12敗，對戰防禦率3.43。今日將是鋼龍生涯第38次對中信兄弟先發，只要再1次就能追平隊友伍鐸，成為龍隊對兄弟先發最多次的投手。伍鐸先發交手中信兄弟39次還不是中職最多，攤開中職紀錄，自中信集團2014年入主兄弟象，更名為中信兄弟後，僅3位先發投手對戰中信兄弟的次數突破40次，前Lamigo、樂天桃猿「姊姊」王溢正以49次排名第3，前義大犀牛、富邦悍將傳奇洋投羅力（Mike Loree）以50次排名第2名。至於先發對戰中信兄弟最多次的投手是台鋼雄鷹左投江承諺，目前累積先發對戰52次的紀錄。江承諺現年30歲，2013年高中生選秀首輪加入獅隊，2023因郭俊麟交易案轉往雄鷹發展，過去2個賽季至少都替雄鷹吃下20場先發，是雄鷹倚重的本土先發人選，依江承諺的出賽狀況，可望持續堆高交手中信兄弟的先發對戰紀錄。