全家迎接愚人節、清明連假推出最強優惠！門市只要滿額6
88元送免費大罐鮮乳或五月花衛生紙，還有FamiNow 舒潔衛生紙買1送2，一口氣購買2組就免運送到家；且明（1）日限定咖啡買30送30，美式、拿鐵通通有，連假期間APP還有霜淇淋買2送2，天氣慢慢回暖，現在囤貨最適合！
🟡全家清明連假優惠
📍APP｜4月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜4月1日至4月3日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜4月2日至4月6日
◾大杯阿里山極選綜合美式10杯450元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵9杯450元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式8杯450元，5.3折（原價100元、特價53元）
◾大杯單品拿鐵7杯450元，5.8折（原價110元、特價64元）
◾大杯特濃美式14杯450元，5.8折（原價55元、特價32元）
◾大杯特濃拿鐵12杯450元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾焙韻隱山烏龍2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡全家「舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙」買1送2
全家FamiNow 外送服務也加入清明連假應援優惠，4月3日起至7日，下單99元就可以免運費送到家。
剛好可以購買4月1日起至28日的「舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙」買1送2活動，每串6包原價只要80元，相當於80元有18包衛生紙，一口氣購買兩組就免運送到家。
🟡全家消費滿額送鮮奶、衛生紙
全家自4月3日起至7日前，到門市購買指定商品，單筆消費滿688元，
即可獲得好禮三選一兌換券，可免費兌換得意的一天-經典風味玉米 濃湯1包、林鳳營全脂鮮乳1罐（936ml）或五月花-厚棒衛生 紙1串(單筆不累贈，限原店兌換）
且同時間到全家使用指定支付方式（台新/玉山/中
信/永豐/聯邦/新光/國泰銀行信用卡、全盈+PAY、My FamiPay）購買指定商品單筆滿500元，即加贈20000 Fa點 （單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。
🟡全家開心果、蘭姆葡萄霜淇淋開賣
全家自4月5日起推出「開心果」與「蘭姆葡萄」
霜淇淋，濃郁堅果香氣與微醺果香交織，打造大人系質感風味。
全家行動隨時取4月1日至4月3日，有霜淇淋買2送2；4月5日起至7日，APP隨買跨店取推出5支18
8元優惠。
🟡清明節限定！美廉社祭祀供品特價了
看準清明連假將至，迎來一年一度的重要祭祀時節。
美廉社自4月1日起至4月28日推出供品優惠活動：
◾「米香（全素）」（85g）」單件34元，特價兩件只要59元
◾「福氣糕」（65g）」單件29元，特價兩件只要50元
◾「福氣牛舌餅」(250g」特價82元
◾「土地公麻糬」(228g）」特價62元
◾「6入綜合麻糬」(228g）特價62元
◾「福氣綠豆糕」（60g）特價55元
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◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
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◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）
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◾焙韻隱山烏龍2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
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全家自4月3日起至7日前，到門市購買指定商品，單筆消費滿688元，
且同時間到全家使用指定支付方式（台新/玉山/中
🟡全家開心果、蘭姆葡萄霜淇淋開賣
全家自4月5日起推出「開心果」與「蘭姆葡萄」
全家行動隨時取4月1日至4月3日，有霜淇淋買2送2；4月5日起至7日，APP隨買跨店取推出5支18
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◾「米香（全素）」（85g）」單件34元，特價兩件只要59元
◾「福氣糕」（65g）」單件29元，特價兩件只要50元
◾「福氣牛舌餅」(250g」特價82元
◾「土地公麻糬」(228g）」特價62元
◾「6入綜合麻糬」(228g）特價62元
◾「福氣綠豆糕」（60g）特價55元