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▲陳金鋒率隊成績雖然不佳，但去年季末曾率隊以6連勝收官。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將本季新主帥後藤光尊上任，開幕戰就在客場8：2大勝中信兄弟，除獲得今年首勝，也是隊史最長跨季7連勝，今晚前進亞太主球場交手統一獅，如果再贏球，就將隊史最長跨季連勝紀錄推進至8場。富邦悍將自上季末豪取6連勝收官以來，上一次在例行賽輸球已經要追溯至185天前的9月27日，今年或許真的不一樣了。富邦悍將去年戰績46勝74敗，相隔1季後再度墊底，但下半季41.7%勝率，對比上半季35%已有進步趨勢，尤其是球季收官戰最後階段，從9月28日擊敗味全龍開始，連續6場都贏球。今年官辦熱身賽，富邦悍將同樣維持過往表現，連續4年戰績第一，帶著高昂氣勢迎接開季，首戰就在中信兄弟大本營台中洲際球場贏球，拿隊隊史最長跨季7連勝，等於從2025年9月28日開始，到2026年3月29日，已經185天未曾在例行賽嘗到輸球滋味。富邦集團自2017年從義大犀牛接手球隊後，今年迎來第10個球季，過去9年間未曾進過台灣大賽，也僅在2018年進過1次季後賽，隊史戰績467勝595敗19和、勝率43.2%。若算上俊國熊3年、興農牛17年與義大犀牛4年，總計則為1604勝1899敗83和、勝率44.7%，拿過3次台灣大賽冠軍、7次季冠軍、與1次單一球季冠軍。