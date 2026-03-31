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村上宗隆在今（30）日在客場對陣馬林魚隊的比賽中，雖然未能達成繼2016年史托瑞（Trevor Story）以來，史上第2位大聯盟最長紀錄的生涯前4場比賽連續全壘打，但他仍憑藉連續4場比賽敲出安打，為球隊奪得本季首勝做出貢獻。賽後接受採訪時，村上語氣興奮地表示：「真的太棒了，我很開心。」3局下2出局一壘有人時，村上該打席雖然被變速球破壞了揮棒節奏，形成軟弱的投手前方滾地球，但巧妙的落點形成內野安打。這是村上目前除了全壘打以外的首支安打，也達成了連續4場比賽安打的紀錄。儘管未能達成生涯前4場連續全壘打，但對村上而言，球隊獲勝才是最重要的。他帶著笑容表示：「因為贏球了。這對我來說真的是今天最開心的事。為了明天也能順利取勝，我會好好反省今天的不足，現在則想先沉浸在勝利的喜悅中。」村上在四局首次提出了ABS挑戰。對一顆高角度直球展現自信放掉未揮，判定卻是好球。他隨即用右手拍擊頭盔兩次，要求進行生涯首次的「ABS 挑戰」。「因為那是壞球，是的，我有自信。」正如他所確信的，判定隨後翻盤，球數變為一好兩壞。雖然該打席結果是三振，但也成為展現他能精確判讀好球帶的一打席。村上表示：「在規則允許的範圍內，能用的資源就去利用，這是我能做到的事。」在比賽前段就使用「ABS挑戰」，由於失敗兩次就會喪失權利，通常需要謹慎使用，但他仍抱持確信進行了挑戰。回顧當時，他表示：「雖然球隊的方針不便對外多談，但那球我真的很有自信。」