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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人今（31）日坐鎮主場迎戰來訪的華盛頓巫師隊。本場比賽雖然唐西奇（Luka Doncic）因技術犯規遭到自動禁賽無法出戰，但是詹姆斯依舊繳出21分10籃板12助攻的大三元數據，率領紫金軍團早早就建立起了大比分的絕對領先，最終以120：101大勝巫師隊。由於唐西奇（Luka Doncic）停賽，湖人隊此役改由八村壘（Rui Hachimura）頂替先發位置。湖人隊在主場開局氣勢如虹，詹姆斯（LeBron James）率先突破得手率隊以6比0領先。巫師隊的強森（Kyshawn Johnson）隨即單打還擊，但八村壘和詹姆斯又聯手拿下3分，幫助湖人隊取得11比4的優勢。隨後巫師隊的卡林頓（Bub Carrington）和武切維奇（Tristan Vukcevic）各飆進一記三分球，率隊連追8分一度反超比分。之後兩隊陷入拉鋸戰，領先優勢幾次易主，湖人隊靠著肯納德（Luke Kennard）命中兩球，在首節還有1分40秒時以23比20領先。巫師隊的庫珀（Cooper）和吉爾（Anthony Gill）聯手追回4分，布朗尼（Bronny James）單打得分還以顏色，不過巫師隊的沃特金斯（Watkins）投中壓哨球，首節結束時巫師隊以26比25微幅領先1分。第二節比賽開始後不久，巫師隊的哈迪（Jaden Hardy）飆進三分球，讓巫師隊以31比27領先。此時湖人隊的海耶斯（Jaxson Hayes）挺身而出獨得7分，率隊打出一波11比0的猛烈反擊波，湖人隊瞬間反超並要回領先優勢。儘管沃特金斯（Watkins）跳投暫時為巫師隊止血，但肯納德（Luke Kennard）立刻以三分球強勢回應，加上詹姆斯（LeBron James）的快攻灌籃，半場前5分30秒時湖人隊已經以45比35領先達10分。吉爾（Anthony Gill）跳投命中後，湖人隊又掀起新一波恐怖攻勢，八村壘（Rui Hachimura）連得5分，艾頓（Deandre Ayton）也貢獻4分，他們帶領球隊再次打出一波11比0的小高潮。半場結束時，湖人隊已經以65比44遙遙領先對手。第三節開始後兩隊互有攻勢，巫師隊一度在武切維奇（Tristan Vukcevic）與強森（Kyshawn Johnson）的帶領下試圖縮小差距。關鍵時刻肯納德（Luke Kennard）再度站了出來，連續命中兩記三分球徹底打醒球隊，三節結束時巫師隊仍以77比91大幅落後。進入決勝的第四節，詹姆斯（LeBron James）一記三分球空心入網，率隊以8比0的小高潮強勢開局，湖人隊的領先優勢瞬間突破20分大關，也讓比賽徹底失去懸念，最終湖人隊以120：101輕鬆獲勝。詹姆斯本場比賽延續了一貫的全能發揮，繳出21分與10籃板及12助攻與1阻攻的完美大三元數據，刷新NBA歷史最老的大三元紀錄，更以生涯累積1228場勝利追平傳奇名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），兩人並列歷史勝場數第一名。在詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）的精準傳導下，湖人隊此役共有6名球員得分上雙，其中艾頓出12分與7籃板及3阻攻的優異成績，替補登場的肯納德也靠著10投7中的穩定發揮砍下19分。