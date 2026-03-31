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▲樂天桃猿新洋投魔爾曼先發交手台鋼雄鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.3.17）

▲統一獅拚開季2連勝，推出洋投布雷克，目前對富邦悍將跨季5連勝中。（圖／統一獅提供,2026.3.18）

今日桃園氣溫落在22至24度、降雨機率30%，洲際天氣落在26至28度、降雨機率20%，亞太天氣落在28至32度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外球場天氣炎熱，記得多喝水。

中華職棒37年例行賽進入第2週賽程，開季吞下2連敗的中信兄弟，今（31）日持續在大本營台中洲際球場迎戰味全龍，將上演「美美」鄭浩均交手鋼龍（Andrew Gagnon）的戲碼；目標搶開季2連勝的統一7-ELEVEn獅、富邦悍將今日在亞太主球場交手，各自推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）交手魔力藍（Shawn Morimando）；桃園球場則是上演台鋼雄鷹交手樂天桃猿的戲碼，由後勁（Bradin Hagens）對決新洋投魔爾曼（Kyle Marman ）。洲際賽事，開季吞下2連敗的兄弟，今日推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，力拚止敗求首勝，鄭浩均去年出賽11場，拿下5勝1敗，防禦率1.49，鄭浩均生涯尚未與龍隊交手，此役將是首次對決。龍隊推出資深洋投鋼龍掛帥，去年出賽24場，拿下11勝5敗，防禦率2.77，生涯37次先發對決兄弟，鋼龍拿下16勝12敗，對戰防禦率3.43。桃園賽事，首戰吞敗的雄鷹，今日王牌洋投後勁掛帥，去年出賽25場，拿下13勝3敗，防禦率1.89的優異成績。生涯11次交手桃猿，後勁拿下3勝1敗，對戰防禦率1.65。桃猿推出新洋投魔爾曼先發，官辦熱身賽先發2場，吞下1敗，5.2局失掉2分（1分責失），防禦率1.59。亞太賽事，獅隊要搶開季2連勝，推出洋投布雷克先發，去年出賽21場，拿下7勝9敗，防禦率4.13。生涯與悍將交手19次，布雷克繳出10勝3敗，對戰防禦率2.65的成績，目前對悍將5連勝中。悍將同樣要搶開季2連勝，推出洋投魔力藍先發，去年出賽23場，拿下10勝10敗，防禦率2.98。生涯先發交手獅隊11次，魔力藍拿下6勝4敗，對戰防禦率2.54的成績，目前對獅隊2連敗中。