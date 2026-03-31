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洛杉磯道奇隊今（31）日在主場迎戰克里夫蘭守護者，兩大日籍巨星成為全場焦點。受矚目的「令和怪物」佐佐木朗希迎來例行賽首場先發，投出4局僅失1分的優質內容；大谷翔平也敲出睽違13打席的安打。然而，道奇打線今日手感冰冷，全場多次錯失得點圈機會，最終以2：4不敵守護者，吞下開季以來的首場敗仗。佐佐木朗希在春訓期間表現掙扎，防禦率一度高達15.58，讓外界感到擔憂。但今日他徹底粉碎疑慮，開賽便火力全開，最快球速飆到99.5英里（約 160.1 公里）。前4局佐佐木展現極佳壓制力，僅在第3局因為關（Steven Kwan）的適時二壘安打失掉1分。總計佐佐木朗希主投4局，用了78球，送出4次三振、2次保送，僅被敲出4支安打。雖然第5局被首名打者敲安後結束投球工作，無緣奪下勝投，但他漸入佳境的控球與火球，成功贏得全場球迷掌聲，退場時總教練羅伯斯（Dave Roberts）也特別與他握手致意。此役擔任「第1棒、指定打擊」的大谷翔平，今日首打席就擊出左外野方向的德州安打，雖然終結了連續 13 個打席無安打的低潮，打擊率卻只有1成67。道奇隊今日攻勢極不順暢，第3局一、二壘有人的大好機會下輪到大谷打擊時，二壘跑者羅哈斯（Miguel Rojas）竟遭牽制出局，隨後大谷擊出飛球出局，錯失大好的得分機會。道奇隊在守護者25歲新星投手梅賽克（Parker Messick）的封鎖下，前6局一分未得。第7局牛棚投手羅布列斯基（Justin Wrobleski）失準再丟3分，將比分拉開至0：4。儘管9局下貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）聯手追回2分，仍無力回天。大谷翔平此役4打數1安打，打擊率只有1成67，本季首轟尚未出爐。