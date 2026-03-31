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舊金山巨人在今（31）日交手聖地牙哥教士的比賽中，以3：2險勝，終於取得本季的首勝，而南韓球星李政厚，在29日比賽中擊出本季首安後狀況仍不理想，今天僅靠著一次保送站上壘包。巨人隊在今日於客場面對教士隊，以3：2險勝，成功在開季對洋基三連敗後奪得賽季首勝。本場獲勝的最大功臣為先發投手蘭登·魯普（Landen Roupp），他主投六局僅被敲出2支安打且投出7次三振，沒有失分，繳出了精彩的優質先發內容。進攻端部分，巨人隊打線在四局上發動攻勢，靠著適時安打取得領先；五局上，貝德（Harrison Bader）擊出中左外野方向的陽春全壘打墊定勝基。儘管教士隊新秀美林（Jackson Merrill）在九局下敲出兩分砲一度讓戰況緊張，但巨人隊後援投手群最終穩住陣腳，驚險守住勝果。李政厚在此役被總教練梅爾文（Bob Melvin）微調至第六棒，雖然此役依舊是三打數無安打，但他在四局上選到關鍵保送上壘並跑回分數，對球隊得分做出貢獻，目前賽季打擊率低至0.077。