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西雅圖水手隊於台灣時間今（31）日在主場與紐約洋基展開激戰。水手隊靠著王牌右投卡斯提歐（Luis Castillo）主投6局無失分、還達成生涯1500次三振里程碑的壓制下；加上當家捕手勞雷（Cal Raleigh）在9局下敲出的再見安打，最終水手以2：1險勝，終結了洋基隊的開季3連勝。水手隊先發投手卡斯提歐今日展現王牌氣勢，主投6局僅被敲出2支安打、投出2次保送。最關鍵的一刻發生在6局上，面對洋基強打、上季美聯MVP賈吉（Aaron Judge），卡斯提歐在2好3壞後投出一顆精準的內角變化球，誘使賈吉出棒過半遭到三振。這球不只讓他完成該局的任務，更是卡斯提歐職業生涯第1500次三振。在大聯盟超過百年的歷史中，只有234位投手能達成1500次三振。卡斯提歐今日用了92球完成6局投球，並送出7次三振，下場時球隊保有1：0領先，為這場低比分的投手戰奠定勝基。水手隊今日攻勢由阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在2局下的打點拔得頭籌，但洋基在7局上靠著萊斯（Ben Rice）的適時安打追平比分，雙方一路僵持至9局下。此前陷入嚴重低潮的水手捕手砲勞雷，開季前4場苦吞10K，創下隊史開季最慘紀錄，今日在滿場觀眾見證下完成自我救贖。他在9局下平手局面擊出再見安打，一舉終結比賽。上個賽季水手隊在美聯冠軍戰第7戰惜敗給藍鳥，距離隊史首度闖進世界大賽冠軍僅一步之遙。今年開季水手隊展現強大的投手深度與關鍵得分能力，今日擊敗開季全勝的洋基隊後，戰績來到3勝2敗。水手總教練賽後表示：「這就是我們需要的團隊能量，不管是卡斯提歐的里程碑，還是勞雷的救贖，這對我們賽季初期的氣勢非常重要。」雙方明天將進行系列賽第二戰，洋基預計將使出全力試圖扳回一城。