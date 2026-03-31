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▲39歲菜鳥教練Mitch Johnson短短一年建立執教文化，帶隊衝刺60勝門檻，今年最佳教練競爭的有力人選。（圖／美聯社／達志影像）

▲不以三分外線見長的Stephon Castle（圖）與Harper投籃持續飛速進步，馬刺進攻多點開花的格局愈來愈完整。（圖／美聯社／達志影像）

NBA這年頭要奪冠，得在正確時機打出最完美狀況最關鍵。馬刺近況正夯，除了全力踩油門加速拉升，「斑馬」Victor Wembanyama下半季展現非凡防守統治力和攻防影響力，斑馬在季後賽極可能打出左右比賽情勢和勝負防守關鍵表現。在季後賽前兩個月打出賽季最完美狀況，主力+角色球員全員保持健康，斑馬打得就像MVP，防守威脅性史上空前，近乎完美陣容深度和配置，更重要的是馬刺教練Mitch Johnson用兵如神指揮若定，為馬刺大大加分。今年最佳教練很難選，活塞教練J.B. Bikerstaff總是能展現執教魔法和各種驚奇，把不起眼球員用到穩定，打出完美效率，他值得一座年度最佳教練肯定。塞爾蒂克教練Joe Mazzula不遑多讓，誰想過塞爾蒂克這套陣容能打出賽季50 勝指標，大半季沒有Jayson Taytum，走了Al Horford+Kristaps Porzingis+Jrue Holiday，但Mazzulla還是完美拯救塞爾蒂克。塞爾蒂克是有可能取得賽季55勝高標，並且顛覆東區季後賽形勢，Joe Mazzulla執教能力和用人、戰略部署，拿走年度教練也不意外。我心目中最佳教練是Mitch Johnson，沒有斑馬的16場比賽，他還是能帶領馬刺打出12勝4敗7成5勝率。下半季斑馬健康全程出賽，斑馬在馬刺攻防體系中完美展現，防守統治力史上絕無僅有，進攻影響力難以估算，馬刺所有角色球員都能無私投入、團隊為重、為彼此奮戰。Mitch Johnson出色執教表現，短短一年就能建立自己執教文化和紀律性，不只青出於藍，馬刺即將完成賽季60勝門檻，比JeBron James還小兩歲的Mitch Johnson根本今年球季最神奇教練。在Mitch Johnson手中，刺迷所謂的「馬刺文化」似乎再升一級，這一切都來自39歲菜鳥教練Mitch Johnson，充滿各種不可思議。馬刺今年季後賽很有搞頭，在「正確時機」打出「最完美球隊狀況和統治力」，故事正在發生。時機正確，狀況最好，斑馬攻防主宰力爆發力，馬刺今年季後賽很有搞頭。