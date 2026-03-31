效力於洛杉磯道奇隊的日本強投佐佐木朗希（Roki Sasaki），在今（31）日對陣克里夫蘭守護者隊的比賽中迎來本季初登板先發。他主投4局被敲4安、僅失1分、送出4次三振的好表現，不僅一掃春訓熱身賽狂失分的陰霾，更讓原本頻頻看衰的美國當地媒體瞬間改變風向，大讚道奇球團對他的信任完全正確。另外佐佐木朗希的「新魔球」卡特球也產生奇效，急遽下墜的效果有如曲球，讓球迷看到嘖嘖稱奇。
粉碎下放小聯盟雜音 美媒盛讚道奇眼光
佐佐木朗希在春訓期間防禦率高達15以上，當時不少美國媒體強烈建議道奇應將他下放小聯盟調整。然而，他在例行賽首戰用78球（其中45顆好球）主投4局又0人次，僅被敲出4支安打失1分，並送出4次三振與2次保送，用實力讓質疑者噤聲。雖然道奇打線全場僅得2分，終場以2比4落敗，使佐佐木承擔敗投，但他的投球內容已贏得滿堂彩。
當地媒體的評價出現了180度的大轉變。《洛杉磯時報》報導指出：「佐佐木雖然還需要面對比守護者更強大的打線來證明自己，但至少他這場的表現，顯示了道奇隊對他寄予的信任並沒有錯。」道奇專業媒體《Dodgers Nation》也大力稱讚他成功克服了2026賽季初登板的巨大壓力。當地報紙《加州郵報》更直言：「比賽剛開始時，所有對道奇的質疑都集中在佐佐木朗希身上；但當比賽結束時，擔憂已經轉移到突然熄火的道奇打線上了。」
新武器「魔球」亮相 日美球迷直呼太噁心
本場比賽佐佐木朗希能有效壓制大聯盟打者，犀利的「卡特球（Cutter）」成為關鍵支柱。以「投球忍者（Pitching Ninja）」聞名的投球分析師羅伯．弗里德曼（Rob Friedman）在社群平台X（舊推特）上分享了佐佐木的投球影片，特別點出這顆時速87英里（約140公里）的卡特球變化幅度極其驚人。
這顆帶有急遽下墜軌跡的新球種，引發日美兩地球迷的熱烈討論。日本球迷驚呼：「這軌跡太噁心了吧，根本已經算是曲球了」、「看起來更像是子彈滑球（Gyro Slider）」；美國球迷也紛紛留言讚嘆：「當他能控制住球位時，真的是個極度危險的男人」、「他的天賦絕對是貨真價實的」、「控球精準的佐佐木實在太狠了」。
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佐佐木朗希在春訓期間防禦率高達15以上，當時不少美國媒體強烈建議道奇應將他下放小聯盟調整。然而，他在例行賽首戰用78球（其中45顆好球）主投4局又0人次，僅被敲出4支安打失1分，並送出4次三振與2次保送，用實力讓質疑者噤聲。雖然道奇打線全場僅得2分，終場以2比4落敗，使佐佐木承擔敗投，但他的投球內容已贏得滿堂彩。
當地媒體的評價出現了180度的大轉變。《洛杉磯時報》報導指出：「佐佐木雖然還需要面對比守護者更強大的打線來證明自己，但至少他這場的表現，顯示了道奇隊對他寄予的信任並沒有錯。」道奇專業媒體《Dodgers Nation》也大力稱讚他成功克服了2026賽季初登板的巨大壓力。當地報紙《加州郵報》更直言：「比賽剛開始時，所有對道奇的質疑都集中在佐佐木朗希身上；但當比賽結束時，擔憂已經轉移到突然熄火的道奇打線上了。」
本場比賽佐佐木朗希能有效壓制大聯盟打者，犀利的「卡特球（Cutter）」成為關鍵支柱。以「投球忍者（Pitching Ninja）」聞名的投球分析師羅伯．弗里德曼（Rob Friedman）在社群平台X（舊推特）上分享了佐佐木的投球影片，特別點出這顆時速87英里（約140公里）的卡特球變化幅度極其驚人。
這顆帶有急遽下墜軌跡的新球種，引發日美兩地球迷的熱烈討論。日本球迷驚呼：「這軌跡太噁心了吧，根本已經算是曲球了」、「看起來更像是子彈滑球（Gyro Slider）」；美國球迷也紛紛留言讚嘆：「當他能控制住球位時，真的是個極度危險的男人」、「他的天賦絕對是貨真價實的」、「控球精準的佐佐木實在太狠了」。