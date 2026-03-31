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效力洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希，今（31）日交手克里夫蘭守護者隊，用78球主投4.1局被打出4支安打、4次三振失掉1分，其中除速球、指叉球以外的第三球路－「卡特球（Cutter）」，本場發揮極大效益，前2次三振都靠這顆球種取得，儘管道奇本場2：4不敵守護者，佐佐木朗希苦吞首敗，但相比春訓防禦率飆破15.58糟糕表現，開季首場先發表現不俗，成功洗刷開季前外界對他的不安陰霾，其中休賽季研發的新球種「卡特球」，也成本戰關鍵。佐佐木朗希開局便展現不俗控球，並改變以直球、指叉球為核心的配球策略，大量使用橫向的卡特球搭配，先讓守護者隊開路先鋒史蒂芬關（Steven Kwan）站著被三振，第二局又用卡特球讓阿里亞斯（Gabriel Arias）揮棒落空吞K。《The Athletic》記者阿達亞賽後就特別指出，佐佐木朗希前2局所拿下的2次三振，全部都是依靠這顆卡特球取得，這顆球與他原有的速球、指叉球相輔相成，成為他對抗大聯盟打者的利器。根據數據網站《Savant》顯示，佐佐木朗希去年配球以55%直球、搭配33%指叉球為主，橫向位移的主力球種則是滑球，使用率為16%，但本場幾乎完全捨棄，改用新武器卡特球，本場花費78球中，有22顆都是卡特球，使用率達到28.2%，未來有可能就此取代滑球的地位。